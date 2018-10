Leiderschapsexpert Jesse Segers over macht: 'Grijze muizen zijn de leiders van de toekomst'

"Macht corrumpeert omdat mensen het gevoel krijgen dat ze recht hebben op iets, terwijl dat niet zo is", zegt Jesse Segers, hoogleraar leiderschap aan de Universiteit Antwerpen en sinds begin dit jaar rector van Sioo, een interuniversitair centrum voor veranderings- en organisatiekunde in Utrecht. Segers verwijst onder meer naar het geval van de directeur bij de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris, die deze zomer werd ontslagen, maar dat ontslag aanvecht. Ze zou stagiairs en werkzoekenden die in opleiding waren, verbouwingswerken hebben laten uitvoeren bij haar thuis. "Een typisch voorbeeld. Mensen met macht geven meer aan het collectief en hebben dan het gevoel dat ze daar meer voor mogen terugkrijgen. Als je geen processen en procedures hebt om dat te voorkomen, heb je het aan je been."

...