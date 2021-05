De Genkse groeier MobieTrain, gespecialiseerd in digitale leertechnologie, haalt vers kapitaal op."Organisaties beseffen sinds de lockdowns dat ze hun opleidingen anders moeten invullen", zegt CEO Guy Van Neck.

MobieTrain ontwikkelde in 2015 een microleerplatform, waarmee ondernemingen hun medewerkers nieuwe kennis kunnen aanreiken in korte opleidingstrajecten van vijf tot tien minuten. De leermodules zijn uitgewerkt op de maat van de gebruikers, en toegankelijk met een webapplicatie op smartphones, tablets en laptops. Extra triggers zijn spelelementen zoals scores, quizzen, vriendschappelijke puntenklassementen onder collega's en interactieve tests. "Medewerkers kunnen eender waar en wanneer hun kennis bijspijkeren", zegt Guy Van Neck, de CEO en medeoprichter. " Microlearnings zijn een moderne manier van trainen."

De ondernemingen kunnen nauwgezet opvolgen welke werknemers welke modules doorlopen hebben, en welke resultaten er bereikt zijn. Zo zien ze ook waar in de organisatie nog hiaten in de kennis zijn. Ze kunnen daarop inspelen met extra leermodules en bijbehorende coaching. Lees verder onder de videoMobieTrain legt na deze zomer ook een laag artificiële intelligentie op zijn platform. Het werkt dan als een soort Spotify of Netflix voor digitale leercontent. Slimme algoritmes bevelen de gebruikers leermodules aan op basis van hun persoonlijke behoeften, doelen of voorkeuren. Hoe meer leermodules of leerpaden gebruikers doorlopen, hoe persoonlijker de aanbevelingen worden. In 2019 won de onderneming de Coolest HR Tech Innovation Award op de HR Innovation and Tech Days in Mechelen. Enkele maanden later werd ze ook verkozen tot de Limburgse start-up van het jaar. Net voor de eerste lockdown in 2020 tankte MobieTrain 1,8 miljoen euro vers kapitaal, onder meer bij de investeringsmaatschappij LRM. Een deel ervan investeerde het in een kantoor in de Portugese hoofdstad Lissabon, waar een deel van de technische ontwikkeling gebeurt. Met Jeroen Van Godtsenhoven, de voormalige algemeen directeur van het SAS Institute, haalde MobieTrain vorige zomer een zwaargewicht aan boord als onafhankelijk bestuurder. Hij zal de rol van voorzitter op zich nemen. En met de kapitaalinjectie van zo'n 4 miljoen euro van deze week is er ook een nieuwe hoofdinvesteerder: Force Over Mass Capital, een Britse durfkapitalist met kantoren in Londen en Antwerpen. Ook enkele investeerders van het eerste uur deden mee aan de kapitaalronde. Met dat geld wil MobieTrain doorgroeien. Dit jaar moet het personeelsbestand uitbreiden van 22 naar 38 medewerkers. Een marktonderzoek dat MobieTrain begin dit jaar hield bij honderd middelgrote tot grote bedrijven, sterkt de onderneming in haar ambitie. Uit de enquête bleek dat ruim de helft van de Belgische ondernemingen niet van plan was zijn opleidingsbudget dit jaar te verlagen. 70 procent stipt opleiding aan als een van de belangrijkste prioriteiten. Dit jaar wil 51 procent van de ondernemingen minstens evenveel opleidingen aanbieden als in 2019. Bijna 30 procent verhoogt zelfs zijn leerbudget. "De traditionele leertechnieken zijn onvoldoende om in te spelen op onze snel veranderende wereld", stelt Guy Van Neck. "Belgische ondernemingen geven aan dat ze hun trainingen niet snel kunnen aanpassen, en kampen met een lage retentiegraad en een lage kostenefficiëntie. Ze lossen dat op met een mix van klassieke trainingen, e-learning en mobiel leren. Onze oplossing past in die marktevolutie." Bedrijven kunnen leercontent bestellen of bestaande content laten omvormen bij MobieTrain. Maar 70 procent van de klanten maakt de leerinhoud zelf aan. Ze betalen een jaarlijks bedrag per gebruiker. Intussen telt MobieTrain een veertigtal betalende klanten in tien landen, waaronder Proximus, Diesel, Hästens, Deloitte, Decathlon, de stad Antwerpen, de FOD Financiën, de gemeente Rotterdam en Politie Nederland. "We zijn tot in het Midden-Oosten actief, onder meer bij Emirates Post en Azadea", stelt Guy Van Neck. "Daar willen we de komende jaren verder op werken." Voor de volgende stappen richt het bedrijf zijn aandacht op Noordwest-Europa. "Met onze mobiele aanpak en onze marktvoorsprong kunnen we een wereldspeler worden", besluit Guy Van Neck. MobieTrain wil in de toekomst ook nog meer opleidingen van partners aanbieden, zoals het opleidingsplatform Goodhabitz, dat in België actief is bij Randstad. SAP SuccessFactors neemt MobieTrain in zijn wereldwijde appwinkel op.