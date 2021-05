Het Amerikaanse festival SXSW klopte bij LucidWeb aan om in coronatijden VR-films tot bij het publiek te brengen. "Virtuele realiteit is de voorbije jaren gedemocratiseerd. De technologie kan nu echt doorbreken", zegt CEO Leen Segers.

Al een jaar moet de wereld het zonder massa-evenementen doen. Ook voor filmfestivals is het behelpen. Geen rode loper met A-sterren in galakledij, geen prijsuitreiking met speeches, en al zeker geen publiek. Toch is er een manier om de liefhebbers te bedienen: via virtuele realiteit (VR).

...

Al een jaar moet de wereld het zonder massa-evenementen doen. Ook voor filmfestivals is het behelpen. Geen rode loper met A-sterren in galakledij, geen prijsuitreiking met speeches, en al zeker geen publiek. Toch is er een manier om de liefhebbers te bedienen: via virtuele realiteit (VR). Eind maart mocht LucidWeb, de Brusselse start-up van Leen Segers, de filmprogrammering van het grote Amerikaanse SXSW-festival bij het publiek in de woonkamer brengen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de distributie van virtuele realiteit. "Op ons platform kunnen klanten een 360 gradenvideo in 3D uploaden", verduidelijkt Segers. "Van dat ene bestand maken wij tot wel vijftig verschillende versies, zodat elke browser automatisch de juiste versie toont. Of de eindgebruiker een smartphone, een tablet, een desktop of een VR-bril gebruikt, het formaat van de video zal altijd het juiste zijn. Zo kunnen de kijkers optimaal van de beelden genieten." LEEN SEGERS. "We werken samen met het Parijse VRroom, een publicatie die rapporteert over virtuele realiteit en storytelling. VRroom had een connectie met de festivalorganisatoren. Die hadden het plan opgevat tijdens de coronacrisis een editie te organiseren die zich in een virtuele wereld bevindt. Daarvoor zochten ze een bedrijf dat die wereld tot leven kon brengen. SXSW heeft een globaal publiek. Het heeft alle opties tegen elkaar afgewogen. Ik ben erg trots dat wij als beste uit de bus kwamen. Het heeft er allicht mee te maken dat we geen rechtstreeks concurrenten hebben. Andere platformen focussen voornamelijk op apps om virtuele realiteit te tonen. Wij doen dat via de internetbrowser. Onze technologie voor browsers is de beste. Dat is onze sterkte." SEGERS. "We hebben al samengewerkt met het Geneva International Film Festival, 360 Film Festival in Parijs en Lichter Filmfest Frankfurt. Binnenkort werken we samen met het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology voor de site Docubase, die toegang geeft tot 's werelds beste interactieve storytelling. Virtuele realiteit is een baanbrekende technologie, maar zonder een goed verhaal slaat de technologie minder snel aan. Een 3D-wandeling in een bos is leuk, maar daar stopt het als er geen extra laag, een goed verhaal of een spelcomponent, aan wordt toegevoegd. We werken ook met digitale agentschappen, de reissector en ziekenhuizen." SEGERS. "Bij Netlog startte ik de marketingafdeling op, en groeide ik verder richting productmanagement en strategische partnerships. Pas later, in Londen, is mijn interesse in 2D-video gestart. Op de metro zag ik pendelaars video's streamen in hoge kwaliteit, zelfs al was er nog geen wifi beschikbaar. Ik besefte op dat moment dat onlinevideo een niet te onderschatten medium zou kunnen zijn voor nieuws, marketing en educatie. In 2014 kreeg ik heimwee naar België en ging ik aan de slag als COO bij de mediastart-up Tech EU. Ik kon via de VRT een VR-bril lenen voor een weekend. Toen ik die opzette, kreeg ik vlinders in mijn buik. Ik wist meteen: hier ligt de toekomst van media met een 2D-video die volledig interactief kan worden." SEGERS. "In 2016 was vooral de Amerikaanse markt erg optimistisch. De jaren daarna was er een vertraging. Overdreven optimisme is vaak eigen aan de technologiesector. Er wordt veel geïnvesteerd, waardoor de waardering van de nieuwe technologie overdreven is. Je mag niet vergeten dat virtuele realiteit pakweg vijf jaar geleden nog een serieuze verbintenis was. De meeste VR-brillen werden ondersteund door een gamecomputer, waardoor de kostprijs al gauw tot 3000 euro kon oplopen. Bovendien werd de technologie overschat. De kwaliteit van de headsets was onvoldoende en de resolutie niet hoog genoeg. En vrouwen voelden zich makkelijker misselijk, omdat de headsets waren ontwikkeld door en voor mannen. Maar tegenwoordig is de kwaliteit verbeterd, wordt rekening gehouden met fysieke verschillen en kost een goede headset ongeveer 200 euro. Die democratisering zorgt ervoor dat VR-technologie nu echt kan doorbreken." SEGERS. "De technologiesector is nog altijd een mannenbastion. In Londen had ik het erg moeilijk om te netwerken. Tijdens conferenties werd ik niet gezien als een ondernemer of een techneut, maar alleen als een vrouw. Ik was teleurgesteld. Zo'n sfeer wilde ik voorkomen toen ik mijn eerste stappen in de VR-sector zette. Ondertussen telt de Facebook-pagina 2200 leden over heel Europa en is de pagina uitgegroeid tot een ngo met Brussel als uitvalsbasis. We organiseren workshops en virtuele samenkomsten. We helpen elkaar te netwerken. Dat kan veel deuren openen." SEGERS. "Niet per se. Ik denk dat de kracht van technologie vooral schuilt in het onvoorspelbare. Technologie maakt mij nieuwsgierig. Ik werk vier jaar in virtuele realiteit. Nog elke dag leer ik nieuwe begrippen, of wordt weer een nieuwe technologie gehypet. Dat is de echte overtuigingskracht van de sector: je wordt altijd opnieuw uitgedaagd."