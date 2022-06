Eind juni 2021 kocht het Zwitserse beursgenoteerde luxeconcern Richemont de Brusselse luxeproducent van lederen handtassen Delvaux. De overnameprijs werd toen niet bekendgemaakt, maar bedroeg 178 miljoen euro.

Richemont meldt de overnameprijs in het jaarverslag 2022, dat de periode dekt van april 2021 tot eind maart 2022. Het luxeconcern meldt een prijs van 178 miljoen euro, waarvan 60 miljoen euro goodwill en 111 miljoen euro immateriële vaste activa (de merknaam).

Delvaux haalde in de negen maanden van juli 2021 tot eind maart 2022 een omzet van 102 miljoen euro. De Brusselse producent van luxueuze lederen handtassen en accessoires werd in 1829 opgericht door Charles Delvaux. De Brusselse ledermaker lanceerde in 1908 een moderne vorm van een lederen handtas, en wordt daarom ook weleens omschreven als de uitvinder van de moderne handtas.

Familie Schwennicke

In 1933 kwam het huis in handen van de Brusselse familie Schwennicke. In 2011 verwierf de Chinese Fung-groep een meerderheid van de aandelen. Bij die operatie hield de familie Schwennicke een vijfde van de aandelen. Voor die operatie werd de holding DLX Holdings SA opgericht. De vennootschap werd op 30 juni vorig jaar een volle dochter van de Zwitsers van Richemont. In de balans van het boekjaar 2020 stond het belang in de luxelederwarenproducent voor 99,5 miljoen euro in de boeken.

In april vorig jaar meldde het financieel-economische persbureau Bloomberg dat het Chinese Fung een koper zocht voor Delvaux. Er werd toen een overnamebedrag vermeld van ruim 400 miljoen tot bijna een half miljard euro.

Vijftig eigen boetieks

Delvaux heeft meer dan vijftig eigen boetieks in de wereld. De voorbije maanden opende Richemont nieuwe winkels in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, en in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het Zwitserse beursgenoteerde Richemont haalde in het boekjaar 2022 een geconsolideerde omzet van 19,2 miljard euro. Andere bekende merken zijn de horloges van Cartier en Piaget, de pennen van Montblanc, en de kledij van Chloë.

