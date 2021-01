Het Belgisch-Nederlandse uitgeefhuis Lannoo neemt Uitgeverij Nieuw Amsterdam (sinds kort Park Uitgevers) over. Dat meldt het familiaal gerunde Lannoo maandag, zonder financiële details vrij te geven.

Lannoo neemt Park Uitgevers met de uitgeeffondsen Nieuw Amsterdam, Wereldbibliotheek, Podium en Fontaine, en alle medewerkers per 1 januari 2021 over. 'Met deze acquisitie verstevigen wij onze positie als belangrijke speler in algemene en literaire boeken in Nederland en België', zegt Yrja Danner, directievoorzitter van LannooMeulenhoff, de Nederlandse divisie van uitgeverij Lannoo.

Bij het Nederlandse Novamedia, eigenaar van Park Uitgevers, is te horen dat de benadering door Lannoo onverwacht was, maar wel 'past bij onze wens ons te focussen op onze kernactiviteit, het organiseren van Postcode Loterijen in binnen- en buitenland'. 'In dat kader is de toekomst van deze mooie fondsen en van de vakkundige mensen beter gewaarborgd bij een bedrijf dat zich uitsluitend op boeken uitgeven richt', aldus Imme Rog, lid van de raad van bestuur van Novamedia.

