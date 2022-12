De winkels van Makro in ons land zijn vrijdag een laatste dag open, tot 15.00 uur. De vakbonden zijn aanwezig bij alle winkels om het personeel een hart onder de riem te steken. 'De meeste producten zijn weg, de opening is dus pro forma', zegt Wilson Wellens van liberale vakbond ACLVB.

In de winkels van Makro worden al even geen nieuwe producten ingekocht. Samen met de koopjesjagers van de afgelopen dagen zorgt dat voor heel wat lege rekken. 'Er werd wel wat geduwd deze week', zegt Wilson. "Mensen namen producten nog voor ze in de rekken konden worden geplaatst en er was ook diefstal', klinkt het.

In totaal verliezen bijna 1.400 mensen hun baan. De groothandel voor de horeca, Metro, kon - in tegenstelling tot Makro - wel gered worden via een verkoop aan de Nederlandse groothandelsreus Sligro, wat ruim 500 jobs redde.

Sligro neemt in totaal negen van de elf Metro-groothandels in ons land over van Makro Cash & Carry Belgium. De winkel in Evergem wordt overgenomen door de groep Horeca Van Zon. Vanaf 3 januari worden alle activa overgedragen (huurontracten en voorraden) en krijgt het personeel een nieuwe werkgever.

'Bij Makro sluit vandaag om drie uur in de namiddag alles definitief', zegt Johan Van Loon van christelijke vakbond ACV Puls. Het Makro-personeel is vrijgesteld van prestaties. Vermoedelijk zal de eigenaar begin volgend jaar de vereffening of het faillissement aanvragen.

