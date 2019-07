JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten gemeten naar activa, heeft in het tweede kwartaal een recordwinst van 9,7 miljard dollar (8,6 miljard euro) geboekt. Dat was 16 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en meer dan analisten hadden verwacht. De kwartaalinkomsten stegen met 4 procent tot bijna 30 miljard dollar. Ook de sector- en landgenoten Wells Fargo en Goldman Sachs kwamen met miljardenwinsten op de proppen.

JPMorgan wijst als verklaring vooral op eenmalige belastingvoordelen. Ook de retailbankactiviteit deed het goed, met een recordgroei bij de kredietkaarten. Bij de zakenbankactiviteiten, zoals de handel in obligaties en aandelen, daalden de inkomsten.

Topman Jamie Dimon zei dat de bank nog steeds positief is gestemd over de Amerikaanse consument, met een gezond vertrouwensniveau, solide banengroei en stijgende lonen. Wel liet hij zich wat voorzichtiger uit over de rente-inkomsten over het hele jaar.

Bij Wells Fargo staat een nettowinst van 6,2 miljard dollar in de boeken van het tweede kwartaal. Besparingsmaatregelen stuurden de nettowinst van de grootste hypotheekverstrekker in de VS 20 procent hoger. De bank trekt het dividend op. Goldman Sachs zag de nettowinst 6,5 procent dalen tot 2,2 miljard dollar. Het cijfer is wel beter dan verwacht. De daling wijt Goldman aan lagere inkomsten bij de zakenbank. Maandag trapte Citigroup al het cijferseizoen op Wall Street af. De resultaten van de bank werden lauw ontvangen. Later deze week volgen nog branchegenoten Morgan Stanley en Bank of America.