De totale Belgische wijnproductie in 2020 benadert die uit het topjaar 2018 en dat ondanks de late vorst in mei 2020 en de te hete zomer, wat leidde tot minder sappige druiven. Opvallend: het aantal wijnbouwers steeg sterk in 2020, met meer dan een kwart. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.

Het aantal Belgische wijnbouwers stijgt jaar na jaar. In 2020 werden 198 wijnbouwers geregistreerd, tegenover 154 in 2019. Het gaat daarbij zowel over professionele als amateur wijnboeren.

De grootste stijging vond plaats in de provincies Limburg (37 wijnboeren tegenover 27 in 2019) en Luik (21 wijnboeren tegenover 9 in 2019). Vlaanderen heeft met 68 procent nog steeds dubbel zoveel wijnboeren als Wallonië, maar Wallonië deed een flinke inhaalbeweging. In 2019 was nog maar 25 procent van de wijnboeren Waals, in 2020 al 32 procent.

Hoewel Vlaanderen meer wijnboeren én meer bebouwde hectaren heeft (326 hectaren tegenover 260 in Wallonië), produceerde Wallonië wel meer wijn. Dat komt omdat ze vooral mousserende wijn maken. Die 'wijn met bubbels' wordt overwegend in Henegouwen geproduceerd en er kan per hectare meer geproduceerd van worden, terwijl de productie bij stille wijn beperkt moet blijven om een bepaalde minimumkwaliteit te bekomen. Henegouwen is daardoor goed voor 31 procent van de totale Belgische wijnproductie.

'De wijnbouw in ons land groeit en bloeit. De wijnbouwers lijken de wind in de zeilen te hebben: ze groeien fors en er is een opmerkelijke verscheidenheid', aldus Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V). 'Er is ook een duidelijke professionalisering aan de gang. Vanuit Vlaanderen zetten we daar mee onze schouders onder. Onlangs vond nog het eerste Vlaams Wijnsymposium plaats met maar liefst 350 deelnemers. We hebben de Vlaamse kenniscentra de opdracht gegeven om te helpen bij de opbouw van een heuse lokale wijntraditie in Vlaanderen', klinkt het.

