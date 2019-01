Kuuroord Spa heeft zichzelf moeten heruitvinden: kuren wordt wellness

Spa was het allereerste thermale centrum ter wereld. Daardoor wordt een kuuroord in het Engels nog altijd a spa genoemd. Al in de zestiende eeuw werd in het dorp bij de Hoge Venen geëxperimenteerd met de weldadige eigenschappen van de zestig natuurlijke bronnen. Zijn reputatie als geneeskundig centrum is onder meer gevestigd op het verhaal van tsaar Peter de Grote, die in 1717 na een kuur van enkele weken in Spa door zijn arts genezen werd verklaard.

