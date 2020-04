'Steun zonder voordelen voor standplaats Oostenrijk, zonder een deelname in Lufthansa, zomaar, die komt er niet', zei bondskanselier Sebastian Kurz woensdagavond, na een gesprek van zijn regering met Lufthansa-baas Carsten Spohr, in televisieprogramma ZIB2.

'Als er een goed voorstel komt, zullen we uiteraard een manier vinden om hier met Lufthansa samen te werken', zei Kurz. 'Maar Lufthansa is en blijft een Duitse onderneming, en daarom moet er een tegenprestatie zijn voor staatssteun.'

Aan het gesprek in Wenen namen naast Kurz (ÖVP) ook vicekanselier Werner Kogler (Groenen), financiënminister Gernot Blümel (ÖVP) en staatssecretaris Magnus Brunner (ÖVP) deel. 'De uitbouw van de hub, de versterking van de standplaats en de toekomst van de werkgelegenheid zijn onvermijdelijk verbonden met het verdere verloop van de gesprekken', zei financiënminister Blümel na afloop van de ontmoeting. Lufthansa moet ook 'uitleg geven over de toekomstperspectieven en de toekomstige rol van de Oostenrijkse dochteronderneming.'

AUA vroeg dinsdagavond in Oostenrijk 767 miljoen euro staatssteun uit het corona-hulpfonds. Lufthansa is ook het moederbedrijf van Brussels Airlines.

