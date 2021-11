Geen vage beloftes, maar precieze communicatie als het om duurzaamheid gaat. Dat is nodig, volgens Kristien Vermoesen, de managing director van Finn.

Het Brusselse strategische communicatiebureau Finn publiceert sinds twee jaar een ranglijst met welke grote Belgische bedrijven het beste communiceren over hun emissies.

"De lat begint hoger te liggen in vergelijking met vorig jaar", zegt Vermoesen. "In het begin werkten bedrijven met een tijdshorizon tot 2050, nu verscherpen ze die tot 2025 of 2030. Ook hun doelen zijn scherper en ze gaan vaker over alle drie de scopes van de CO2-uitstoot en niet enkel over de eerste twee. Scope 3 (de indirecte CO2-uitstoot veroorzaakt door de activiteiten van een ander bedrijf, nvdr) is de moeilijkste en vraagt meer inspanning. Je moet heel precies zijn in je communicatie en tonen dat je de meetmethodes en methodologie onder de knie hebt. Soms hebben bedrijven schroom om te communiceren omdat ze weten dat ze er nog niet zijn en backlash vrezen. Het kan geen kwaad om je kwetsbaar op te stellen, transparant te zijn over wat je aan het doen bent en daarbij te zeggen dat je weet dat je nog niet op het punt bent gekomen waar je wil zijn. Het is belangrijk te laten zien dat duurzaamheid verankerd is in je visie en de CEO betrokken wordt bij de communicatie erover. Het mag geen nevenprojectje zijn van een paar groene jongens in het bedrijf. Door de pandemie zag je dat bedrijven hun doelstellingen sneller dan verwacht haalden omdat hun medewerkers minder reisden en de verplaatsingen van en naar het werk sterk verminderden, maar we zullen nog moeten zien hoe duurzaam die verandering is", besluit Vermoesen.

