In minder dan tien jaar groeide Mediahuis, de alliantie tussen de Vlaamse uitgevers Corelio en Concentra, uit tot een toonaangevende Europese mediagroep. CFO Kristiaan De Beukelaer is er al sinds de opstart van het fusiebedrijf bij. De Beukelaer is de eerste genomineerde voor CFO of the Year.

De merken van Mediahuis vallen niet meer in één leesbare zin op te sommen. Het mediabedrijf werd in 2013 gevormd, toen de belangrijkste Vlaamse activiteiten van Corelio en Concentra werden samengevoegd, maar het keek al snel over de grens. Na een rist overnames is Mediahuis nu een grote Europese mediagroep met meer dan 1 miljard euro omzet, vooral in de Benelux, Ierland en Duitsland.

Opmerkelijk is dat Mediahuis zijn financiële positie, ondanks zware overnames, fors wist te verbeteren. De groep heeft meer cash dan schulden en is dus netto schuldenvrij. "Onze raad van bestuur en wij, als management, zijn voorzichtig. De voorbije jaren hebben we behalve aan onze internationale expansie ook gewerkt aan schuldafbouw", zegt CFO Kristiaan De Beukelaer. "We deden gerichte desinvesteringen, zoals vastgoed of activiteiten die minder bij onze kernactiviteit pasten. Bij veel overnames konden we ook het laaghangend fruit plukken en die bedrijven snel sterker maken. Dat geeft dan een sterk gegroeide cashflow, die ons de mogelijkheid biedt nieuwe stappen te doen."

Soms is de zachte synergie, het uitwisselen van kennis, veel belangrijker dan besparingen

Geen klassieke leidinggevende

Maar besparingen zijn voor De Beukelaer geen fetisj. "Soms is de zachte synergie, het uitwisselen van kennis, veel belangrijker. Ik heb als CFO een shared services center onder mij, maar we houden die centrale organisatie bewust compact en zetten maximaal in op automatisering. We zijn als groot bedrijf een beetje atypisch, omdat we sterk blijven inzetten op lokale autonomie. Elke entiteit heeft bijvoorbeeld een eigen financieel directeur. Ik zie me ook niet als een klassieke leidinggevende, maar veeleer als iemand die zijn team ondersteunt. Ik vind het heel fijn om mensen kansen te kunnen geven."

De Beukelaer is al CFO sinds de opstart van Mediahuis in 2013, maar hij draait al veel langer mee in de media. Na zijn studie economie en zes jaar als auditor bij KPMG, belandde hij in 1996 op de financiële afdeling van De Vlijt, toen het bedrijf boven Gazet van Antwerpen. "Ik ben bij KPMG begonnen als auditor, onder meer voor banken. Ik vond dat mateloos boeiend. In hun boeken zag ik een dwarsdoorsnede van de Belgische economie. Maar ik zag mezelf geen bedrijfsrevisor worden of alleen met de boekhouding bezig zijn. Bij De Vlijt kon ik aan de slag als businesscontroller. Toen De Vlijt een onderdeel van Concentra werd, kreeg ik daar een soortgelijke functie. In die functie analyseer je naast de cijfers ook de bedrijfsprocessen, en je bent betrokken bij alle strategische beslissingen. Bij de start van Mediahuis kreeg ik de kans om CFO te worden, waar je natuurlijk ook altijd mee rond de tafel zit. Dat werd een vuurdoop. Nog geen halfjaar na de start konden we met NRC Handelsblad onze eerste internationale overname doen. We moesten onze financiering rond krijgen, terwijl we nog geen balans hadden. Ik dacht tijdens mijn periode als auditor dat ik nooit langer dan enkele jaren hetzelfde zou doen. Maar een mediabedrijf heeft zulke complexe processen en opereert in zulke uitdagende omstandigheden dat ik er maar niet op uitgekeken raak."

