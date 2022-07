Het uitzendconcern Randstad heeft in het tweede kwartaal een recordomzet geboekt. Door de krappe arbeidsmarkt is het voor werkgevers steeds moeilijker voldoende personeel te vinden. Ze nemen daardoor steeds vaker hun toevlucht tot interimbureaus als Randstad om het gehele wervingsproces voor hen te doen, verklaart topman Sander van 't Noordende in een toelichting op de cijfers.

De omzet voor de maanden april, mei en juni kwam uit op bijna 6,9 miljard euro, 13 procent meer dan een jaar eerder of 9,1 procent organische groei. Daarop boekte Randstad een nettowinst van 196 miljoen euro, een stijging van 11 procent op jaarbasis. In België/Luxemburg steeg de omzet in het tweede kwartaal met 4 procent. De winstmarge lag er met 4,6 procent iets lager dan vorig jaar (5,5 procent).

'De wereldwijde arbeidsmarkt blijft dynamisch, met een combinatie van grote vraag en schaarste aan talent', zei Van 't Noordende. Dankzij de hogere vraag naar uitzend-, wervings- en detacheringsdiensten kon Randstad ook zijn globale winstmarge verhogen. Het concern profiteerde ook van de sterke dollar, waardoor de omzet in Noord-Amerika -de grootste divisie van Randstad- zwaarder woog.

Vooruitkijkend is het bedrijf voorzichtig, wegens de onzekere economische ontwikkelingen. Zo is de inflatie erg hoog en kan een verergering van de gascrisis als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne tot een recessie leiden. Die omstandigheden maken voorspellingen voor de rest van het jaar lastig.

