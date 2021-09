Het Amerikaanse levensmiddelenconcern Kraft Heinz zal de Amerikaanse beurswaakhond SEC 62 miljoen dollar (omgerekend zo'n 52 miljoen euro) betalen, als schikking in een onderzoek naar het kunstmatig opsmukken van de inkomsten van eind 2015 tot eind 2018.

De beurswaakhond is van mening dat Kraft Heinz, bekend van onder meer Heinz-ketchup en Philadelphia-kaas, in die periode door dubieuze boekhoudtrucs de kostprijs van verkochte producten kunstmatig verlaagde. Zo kon het betere winstcijfers voorleggen aan de beleggers. Het concern zou bijvoorbeeld onbestaande kortingen van leveranciers in de boeken opgenomen hebben, of nog misleidende contracten met leveranciers.

Kraft Heinz zegt in een reactie dat het tijdens het onderzoek zijn volledige medewerking heeft verleend. Het ging akkoord met een schikking, zonder de beschuldigingen te erkennen of te ontkennen.

Toen de SEC in 2019 met het onderzoek startte, herberekende het concern een reeks kwartaalrapporten. De kostenbesparingen werden met 208 miljoen dollar verminderd.

Ook twee voormalige toplui, de toenmalige operationeel directeur Eduardo Pelleissone en aankoopverantwoordelijke Klaus Hoffmann, troffen een schikking. Ze betalen respectievelijk 300.000 dollar en 100.000 dollar, opnieuw zonder de claims toe te geven of te ontkennen.

De beurswaakhond is van mening dat Kraft Heinz, bekend van onder meer Heinz-ketchup en Philadelphia-kaas, in die periode door dubieuze boekhoudtrucs de kostprijs van verkochte producten kunstmatig verlaagde. Zo kon het betere winstcijfers voorleggen aan de beleggers. Het concern zou bijvoorbeeld onbestaande kortingen van leveranciers in de boeken opgenomen hebben, of nog misleidende contracten met leveranciers. Kraft Heinz zegt in een reactie dat het tijdens het onderzoek zijn volledige medewerking heeft verleend. Het ging akkoord met een schikking, zonder de beschuldigingen te erkennen of te ontkennen. Toen de SEC in 2019 met het onderzoek startte, herberekende het concern een reeks kwartaalrapporten. De kostenbesparingen werden met 208 miljoen dollar verminderd. Ook twee voormalige toplui, de toenmalige operationeel directeur Eduardo Pelleissone en aankoopverantwoordelijke Klaus Hoffmann, troffen een schikking. Ze betalen respectievelijk 300.000 dollar en 100.000 dollar, opnieuw zonder de claims toe te geven of te ontkennen.