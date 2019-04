Koude gasoorlog: Russische pijpleiding naar Duitsland blijft politiek omstreden

Gerben van der Marel correspondent voor o.a. Trends in Duitsland

Eind dit jaar moet via de nieuwe pijpleiding Nord Stream 2 miljarden kubieke meters aardgas van Rusland naar Duitsland stromen. De gasroute die minstens 10 miljard euro kost, is bijna klaar, blijkt uit een bezoek aan de bouwput. Maar politiek is ze zeer omstreden.

NORD STREAM 2 De nieuwe pijpleiding zal jaarlijks 55 miljard kubieke meter gas naar Duitsland brengen. © Reporters / DPA