Xior heeft met een nieuwste kapitaalronde 116,2 miljoen euro bijgetankt. Het beursgenoteerde vastgoedbedrijf gespecialiseerd in studentenkoten haalde het geld op via een private plaatsing.

Xior gaf ruim 2,5 miljoen nieuwe aandelen uit aan 46 euro per stuk. Dat is 4,2 procent minder dan de laatste beurskoers van donderdag (49,10 euro), toen het aandeel tijdens de handel geschorst werd in afwachting van de publicatie van het persbericht met het resultaat van de kapitaalronde. Referentieaandeelhouder Aloxe nam zowat 17,1 procent van de nieuwe aandelen voor de rekening (432.000). Xior wil de opbrengst onder meer aanwenden om de groeistrategie voort te kunnen zetten.

De handel in het aandeel hervatte vrijdagochtend bij de opening van de beurs. Na enkele minuten staat een verlies van zowat 4 procent tot ongeveer 47 euro op het koersenbord.

