Boeing heeft het meest rampzalige jaar in z'n 103-jarige geschiedenis achter de rug. Met de fatale crashes van de 737 MAX zijn twijfels over de smetteloze reputatie van de Amerikaanse vliegtuigbouwer ontstaan. Mismanagement van de crisis hebben die twijfels alleen maar gesterkt.

Na de fatale crash van een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines in maart van dit jaar staan de Boeing-modellen wereldwijd aan de grond. Het was de tweede crash van het model in vijf maanden tijd (eind 2018 crashte een vliegtuig van Lion Air in Indonesië). Beide vliegtuigen waren nieuw maar al snel bleken er problemen te zijn met nieuwe software die Boeing geïnstalleerd had voor het voorkomen van het overtrekken van het vliegtuig - een zeer zeldzame gebeurtenis in de commerciële luchtvaart.

...