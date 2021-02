Na een crisis spelen supermarkten doorgaans op de prijs om financieel verzwakte of angstige consumenten te overtuigen. Een echte prijzenslag is nog niet aan de orde. Al zijn de prijzen, na een promotieverbod vorig jaar, weer gedaald tot het niveau van voor de uitbraak van het coronavirus.

Exact een jaar geleden legde Philip Soubry als eerste Belg een positieve coronatest af. Hij was kort voordien teruggekeerd uit China.

...

Normaal mag je in crisistijden een prijzenslag verwachten in de retailsector. Supermarkten voelen snel hoeveel geld consumenten kunnen of willen uitgeven als het moeilijk gaat. Maar in de coronacrisis gingen de winkelprijzen eerst omhoog, door het verbod op promoties van midden maart tot eind april. De federale regering wilde zo de paniekaankopen in de supermarkten afremmen, maar dat vertaalde zich in kassatickets die 5 tot 10 procent duurder uitkwamen. Na de financiële crisis zijn de prijzen van voeding in België door de hevige onderlinge concurrentie jarenlang minder sterk gestegen dan die van de diensten, blijkt uit de inflatiecijfers. In deze crisis lijkt dat ook weer te gebeuren, na de opstoot in het voorjaar van 2020. "Na de afloop van het verbod op promoties in de fysieke winkels zijn de prijzen weer gedaald. De prijzen in de grote supermarkten evolueerden zelfs weer bijna naar hun globale niveau van 2019, en soms zelfs een beetje lager", zeggen Jonas Deprez en Alexander De Lancker. Zij zijn samen met Simon Esprit de oprichters van Daltix, gespecialiseerd in de geautomatiseerde verzameling en analyse van data voor retailers zoals Colruyt Group en leveranciers zoals Dr. Oetker en Unilever. Sinds vorig jaar is Colruyt Group de meerderheidsaandeelhouder, maar Daltix is operationeel onafhankelijk. Daltix analyseerde op verzoek van Trends de prijzen van Colruyt, Delhaize, Carrefour en Albert Heijn van de afgelopen twee jaar. "Minstens dagelijks monitoren wij de prijzen via hun webshops", zeggen Deprez en De Lancker. "De prijsevolutie per keten verloopt weer min of meer zoals vroeger, met de gebruikelijke seizoenseffecten. De promotiestop had een grote impact, omdat promoties heel belangrijk zijn in de Belgische supermarkten. Algemene prijsverlagingen komen hier minder vaak voor. De vier onderzochte ketens zijn niet overhaast opnieuw begonnen met kortingen en ze zetten ook iets minder producten in promotie. Maar ze gaan door op de trend van 2019, met frequentere scherpe promoties. Dat zijn promoties of volumekortingen waarbij klanten 33 procent of meer krijgen. Dat heeft min of meer hetzelfde effect als de promotiestrategie voor corona. Bij Colruyt, dat wegens zijn laagsteprijsgarantie op elke actie of prijsverlaging reageert, volgen de 'rode prijs'-aanpassingen ook weer min of meer dezelfde trend als die van 2019. Op basis van die data zie je dat promoties weer de prijzen afremmen of zelfs licht doen dalen." "Maar dat zijn globale data", leggen de Daltix-oprichters uit. "Verschillende ketens, waaronder Colruyt en Carrefour, hanteren verschillende prijzen per regio. Algemene prijsvergelijkingen zijn daardoor moeilijk en daar komt ook nog het verschil in assortiment en verpakkingen bovenop. Lokaal kunnen er wel echte prijzenslagen uitbreken. Maar dat heeft eerder te maken met de lokale opening van een concurrerende supermarkt zoals Albert Heijn of Jumbo, die nog niet overal aanwezig zijn."