Frans Van Tilborg, de CEO van Miko, schrijft heel klare taal in het jongste jaarverslag van de beursgenoteerde koffieproducent uit Turnhout. "Voor Miko werd 2020 een annus horribilis. Maar we zullen onze groeidynamiek weer oppikken als de pandemie achter ons ligt."

"Een bladzijde die we graag uit onze geschiedenisboeken willen rukken en doorverwijzen naar de scheurmand." Voor een bedrijf dat al bestaat sinds 1801 kan die uitspraak tellen. Het beursgenoteerde Miko heeft twee activiteiten: koffie en kunststofverpakking.

...

"Een bladzijde die we graag uit onze geschiedenisboeken willen rukken en doorverwijzen naar de scheurmand." Voor een bedrijf dat al bestaat sinds 1801 kan die uitspraak tellen. Het beursgenoteerde Miko heeft twee activiteiten: koffie en kunststofverpakking.In koffie werd Miko midscheeps getroffen door covid-19: de lockdown van de horeca, het toegangsverbod tot kantoren, de strikte avondklok. De koffie "moest het gelag betalen" van de pandemie, en zag zijn omzet met 28 procent kelderen, naar 88 miljoen euro. Eufemistisch heet het dat "reorganisaties" nodig waren. Het aantal werknemers in die afdeling - of beter 'koffiespecialisten' - daalde van 659 in 2019 naar 588 eind vorig jaar.Miko bood enig weerwerk met een eigen website, die ook de thuiswerkers koffie wil doen drinken. Daarnaast gaat het bedrijf sterker naar de winkels. Vooral met het West-Vlaamse merk Bruynooghe, dat zelfs een eigen koffiewinkel kreeg in Kortrijk. Net voor de pandemie vorig jaar in maart losbrak, was Bruynooghe in een nieuw marketingkleedje gestopt.Het belangrijkste nieuws gebeurde na 2020. In maart verkocht Miko zijn kunststofafdeling. Die maakt onder meer boter-, kaas- en margarineviltjes, potjes voor roomijs en fruitschaaltjes. De afdeling zag haar omzet vorig jaar met 5 procent vooruitgaan, naar 107 miljoen euro. Ook in die afdeling daalde weliswaar het aantal werknemers - of 'kunststofspecialisten': van 525 eind 2019 naar 496 eind vorig jaar.De kunststofafdeling wordt verkocht aan het Duitse Paccor, indien de mededingingsoverheden het toelaten. Dat levert 110 miljoen euro cash op. "We beschikken over slechts één investeringsportefeuille", motiveert de zesde generatietelg Frans Van Tilborg (55) de verkoop. "Deze kan de groeiambities niet waarmaken van de twee uit de kluiten gewassen afdelingen, noch correct inspelen op nieuwe marktontwikkelingen of op de consolidatietendens die in beide afdelingen belangrijker wordt."Het grotere Paccor, met 16 fabrieken, 3000 werknemers en 600 miljoen euro omzet, heeft veel meer productietechnieken in huis en een grotere afdeling voor onderzoek en ontwikkeling. Ook Paccor maakt verpakkingen voor voeding en persoonlijke hygiëne. Bovendien blijven de huidige familiale algemene directeurs Kristof Michielsen en Karl Hermans ook na de verkoop aan de leiding bij de kunststofafdeling.Dat stemt Frans Van Tilborg hoopvol, na het annus horribilis en de pandemie. "Nu de kunststofafdeling is ondergebracht bij een grote broer, zullen wij onze focus richting koffie versterken. De pandemie heeft ons zwaar getroffen. We staan voor een grote uitdaging. Maar we zullen onze groeidynamiek weer oppikken als de pandemie achter ons ligt."Het beursgenoteerde Miko wordt voor 55 procent gecontroleerd door de familie Michielsen. Wat er met de 110 miljoen euro uit de verkoop van de kunststofafdeling zal gebeuren, is nog niet uitgemaakt. Voor 2020 werd alvast geen dividend uitgekeerd, gezien corona.