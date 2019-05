Radial, het e-commercebedrijf dat bpost eind 2017 overnam, blijft een zorgenkind van het Belgische postbedrijf.

'Radial was commercieel bijna dood'. Dat heeft bpost-topman Koen Van Gerven woensdag op de algemene vergadering gezegd. Het e-commercebedrijf werd eind 2017 voor 820 miljoen dollar (ongeveer 700 miljoen euro) overgenomen door bpost. Van Gerven wees erop dat sindsdien een actieplan is opgezet, waardoor het nu de goede richting uitgaat. 'Maar er is inderdaad nog veel werk te verrichten', aldus de CEO van bpost.

Een aandeelhouder vroeg zich af hoe het komt dat de raad van bestuur van bpost de problemen bij Radial niet gezien heeft. Van Gerven daarop in de verdediging. 'We hebben een due diligence (onderzoek van de boeken, red.) gedaan, op een professionele manier. We wisten waar de uitdagingen lagen. We hebben zelfs aangedrongen om klanten te kunnen zien voor we tot de aankoop overgingen, wat vrij uitzonderlijk is', klonk het. Maar uiteindelijk bleek de ontevredenheid bij de klanten van Radial groter dan gedacht. Velen haakten af.

Van Gerven wees erop dat in juni vorig jaar een actieplan is opgezet. 'Operationeel draait Radial goed, maar commercieel moesten we helemaal heropstarten'. Volgens de bpost-topman zijn er nog niet genoeg nieuwe klanten om de vertrekkers te compenseren, maar gaat het de goede richting uit. Voor dit jaar wordt nog een lichte daling van de omzet bij Radial verwacht, maar tegen 2022 zou het bedrijf 100 tot 120 miljoen dollar moeten bijdragen aan de brutowinst (ebitda) van de groep. 'Dat perspectief is nog altijd legitiem', aldus de topman.

Bpost wil trouwens ook in Europa een grote speler worden inzake e-commerce, 'zoals Radial in de VS'. Momenteel telt het Belgische postbedrijf negen centra in vijf landen, goed voor ongeveer 128 miljoen euro aan inkomsten. 'Een verdere groei én integratie staan op de agenda', aldus Van Gerven.