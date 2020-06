"Hier rol je van het ene project in het andere. De automatische piloot staat hier af", zegt Koen Peeters. Zijn job als CFO bij de mediagroep Studio 100 doet hij intussen veertien jaar, en met succes.

Koen Peeters is nog lang niet uitgekeken op Studio 100. Hij schraagde mee de expansie en de internationalisering van het entertainmenthuis, vooral in nauwe samenwerking met CEO Hans Bourlon. "Ik heb een heel mooie en leuke tijd meegemaakt, met veel groei. Daar ben ik het meest trots op. Hier rol je van het ene project in het andere. De automatische piloot staat hier af." Sinds zijn komst is de omzet van Studio 100 ruim verdrievoudigd.

Peeters is jurist en studeerde fiscale wetenschappen aan Vlekho. In 1985 ging hij aan de slag bij KPMG als junior auditor, om snel door te groeien tot bedrijfsrevisor. Na een korte tussenstap bij Riské (later PKF Auditors) werd hij in 1998 financieel directeur bij INVE Groep, die actief is in agri- en aquacultuur. Hij maakte er zowel de forse internationale expansie als de overlevingsstrijd na de aanslagen in de Verenigde Staten mee. Nadat hij het bedrijf in veiliger water had geloodst, stapte hij in 2006 over naar Studio 100.

Zijn eerste grote dossier was het uittekenen van een nieuwe kapitaalstructuur. BNP Paribas Fortis Private Equity stapte in als derde aandeelhouder, naast de oprichters Bourlon en Gert Verhulst. Studio 100, toen nog hoofdzakelijk een Vlaamse speler, wilde doorgroeien naar het Europese niveau. Dankzij de nieuwe aandeelhouder kon Studio 100 in 2012 het Duitse EM Entertainment overnemen. Intussen is de groep actief van Australië tot China.

Opluchting

Peeters was bij al die strategische beslissingen betrokken. Hij orkestreerde niet alleen de financiële structuur, maar speelt ook de rol van knipperlicht voor de CEO en de raad van bestuur. Hij was ook de motor achter diverse grote obligatieleningen en een private plaatsing van aandelen eerder dit jaar. Daardoor kwamen Vic Swerts en Frank Donck aan boord als aandeelhouders. "Kort daarna kwamen we in coronatijden terecht. Achteraf bekeken heerst een gevoel van opluchting."

"Corona krijgt nu de meeste aandacht. We werden serieus getroffen", zegt Peeters. Maar de balans is ijzersterk, met een historisch lage schuldgraad van 1,5 (nettoschuld tegenover ebitda). Bovendien heeft de groep een stevige oorlogskas. "Als we tijdig kunnen opstarten, blijft corona een litteken, maar dat overleven we wel", zegt Peeters, die ook verantwoordelijk is voor het cash- en het riskmanagement, en dagelijks overlegt met de financeafdelingen van de drie businessunits van de groep. Daarboven staat een strategisch comité, dat bestaat uit Peeters, Bourlon en David Lloyd, die sinds 2018 COO is. Zo tekent Peeters mee voor de strategische keuzes en de coördinatie tussen de businessunits.

Bio - Is: CFO Studio 100 - Was: bedrijfsrevisor KPMG, audit partner PKF, CFO INVE Group

