De stijgende energieprijzen bezorgen ook de koel- en vriesbedrijven grote kopzorgen. De sectorvereniging BVBVK (Beroepsvereniging der Belgische vries- en koelnijverheid) raadt haar leden daarom aan om de 'energietoeslag' voortaan maandelijks door te rekenen aan de klanten, in plaats van eens om de drie maanden. De sector hoopt ook dat de overheid met maatregelen over de brug komt.

De koel- en vriesbedrijven hebben eerder dit jaar een energietoeslag ingevoerd. Naar analogie met de dieseltoeslag in de transportsector, moest dit toelaten om de snel stijgende energieprijzen door te rekenen aan de klanten, zoals voedingsbedrijven en supermarkten. Elektriciteit vormt, naast de lonen van het personeel, namelijk de belangrijkste kostenpost voor de vriessector.

Aanvankelijk werd die toeslag eens per trimester aangepast, maar BVBVK adviseert haar leden nu om over te stappen naar een maandelijkse toeslag.

'Toen we de toeslag invoerden, dachten we dat een trimestriële vergoeding zou volstaan, omdat de aanpassingen anders moeilijk werkbaar zouden zijn voor onze klanten', zegt BVBVK-secretaris Koenraad Vangoidsenhoven. 'Maar de forse stijging van de elektriciteitsprijzen blijft maar duren. Dit is niet meer houdbaar als we dit niet kunnen doorrekenen.'

BVBVK hoopt ook dat de regeringen, zowel op federaal als regionaal niveau, maatregelen nemen om de sector te ondersteunen. 'We vormen een onmisbare schakel in de opslag en levering van voedsel', stelt Vangoidsenhoven. 'Het water staat ons aan de lippen, maar het dringt niet tot het beleid door hoe dramatisch de situatie is. Ik hoop dat de regeringen nu eindelijk wakker schieten.' Concreet stelt de koel- en vriessector onder meer voor om ook de elektriciteitsprijzen te bevriezen.

