De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM stelt de eerder overeengekomen loonsverhoging van 2,5 procent voor alle medewerkers vanaf augustus tot nader order uit.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij, die door de coronacrisis aan het infuus van de overheid ligt, nam dit besluit eenzijdig. De vakbonden zijn donderdagmiddag ingelicht. Eén van hen, FNV, overweegt gerechtelijke stappen.

De loonsverhoging die vorig jaar na lange onderhandelingen met vakbonden werd bereikt, zou het concern jaarlijks zo'n 50 miljoen euro kosten. KLM benadrukt nu dat het niet gaat om afstel, maar om uitstel. Het bedrijf zegt niet anders te kunnen: momenteel verliest het zo'n 10 miljoen euro per dag. 'De situatie van toen is totaal anders dan de realiteit van nu', zo klinkt het donderdag.

KLM had al aan de vakbonden gevraagd om de afgesproken loonsverhoging uit te stellen, maar die gingen daar niet op in. Eerder stelde KLM al de winstuitkering uit.

De luchtvaartmaatschappij moet in oktober een plan presenteren als voorwaarde voor de overheidssteun die het krijgt om door de crisis te komen. Naast miljoenen loonsubsidies gaat het om miljarden aan leningen en garantiestellingen.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij, die door de coronacrisis aan het infuus van de overheid ligt, nam dit besluit eenzijdig. De vakbonden zijn donderdagmiddag ingelicht. Eén van hen, FNV, overweegt gerechtelijke stappen.De loonsverhoging die vorig jaar na lange onderhandelingen met vakbonden werd bereikt, zou het concern jaarlijks zo'n 50 miljoen euro kosten. KLM benadrukt nu dat het niet gaat om afstel, maar om uitstel. Het bedrijf zegt niet anders te kunnen: momenteel verliest het zo'n 10 miljoen euro per dag. 'De situatie van toen is totaal anders dan de realiteit van nu', zo klinkt het donderdag. KLM had al aan de vakbonden gevraagd om de afgesproken loonsverhoging uit te stellen, maar die gingen daar niet op in. Eerder stelde KLM al de winstuitkering uit. De luchtvaartmaatschappij moet in oktober een plan presenteren als voorwaarde voor de overheidssteun die het krijgt om door de crisis te komen. Naast miljoenen loonsubsidies gaat het om miljarden aan leningen en garantiestellingen.