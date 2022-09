De vleesproducent Kipco-Damaco en de techspeler Twipe mogen zich de ambassadeurs van exporterend Vlaanderen noemen. De jury kroonde hen tot Leeuw van de Export in de categorie van bedrijven met respectievelijk meer en minder dan vijftig werknemers.

Uit dertig kandidaten die een kandidatuur hadden ingediend en een shortlist van zes genomineerden met een sterk dossier heeft de jury Kipco-Damaco en Twipe gekozen als Leeuwen van de Export. Die jaarlijkse onderscheiding versterkt het imago en de geloofwaardigheid van een bedrijf als het in het buitenland prospecteert, benadrukt juryvoorzitter Sonja Willems. Maar ook voor wie de prijs niet wint, blijkt een deelname een interessante oefening. "Elk bedrijf met buitenlandse klanten zou deze oefening voor zichzelf eens moeten maken", zegt Geert Caignau van de boomkwekerij Sylva, die vorig jaar een van de laureaten was. "Het doet je nadenken over je positie en het belang van je exportstrategie."

Traditie troef

Dat heeft Kipco-Damaco zeker wel gedaan. De West-Vlaamse kmo is actief in ruim 150 landen. Al ligt de oorsprong van het succes ook deels in het doorzettingsvermogen en de arbeidsethos die de Westhoek zo kenmerken. De slogan van de kmo uit Oostrozebeke luidt niet voor niets 'durven, doen en bluvn deurehoan'.

Kipco-Damaco werkt al 55 jaar in de vleeswarenbusiness. Moeilijke momenten in de sector, zoals de dioxinecrisis, waren voor het bedrijf een aanleiding om zich heruit te vinden. Wat begon als een kippenslachterij in Wielsbeke, is intussen een voedingsbedrijf met drie activiteiten: vleesverwerking, distributie van diepvriesproducten en nutrient science. Die laatste tak draait om het valoriseren van reststromen uit de pluimveesector tot bouwstenen voor dierenvoeding of gewassenteelt.

De eigenaarsfamilie is met commercieel directeur Iris Vandaele en Bruno Vandaele, verantwoordelijk voor businessdevelopment, nog altijd vertegenwoordigd in het directiecomité. CEO Paul Larmuseau en CFO Philip Eeckman vervolledigen het managementteam.

Kipco-Damaco heeft productievestigingen in België, Frankrijk en Polen en een tiental eigen verkoopkantoren verspreid over Europa, Azië en Zuid-Amerika. In de rest van de wereld sluit Kipco-Damaco samenwerkingsovereenkomsten met lokale spelers, al dan niet inclusief een financiële participatie. "Wij zijn Vlaamse kameleons op een internationale markt", zegt Iris Vandaele.

De sociale balans van het bedrijf vermeldt ruim 56 werknemers in voltijdse equivalenten, wat overeenstemt met ruim honderd werknemers. Zij boekten in 2021 samen 112,9 miljoen euro omzet, waarvan 93,7 miljoen in het buitenland. Vijf jaar geleden was dat 38 miljoen euro. Die stijging van 242 procent geeft aan hoe belangrijk de export is voor het familiebedrijf. 34 procent van de export gaat naar de buurlanden en 4 procent naar de rest van de Europese Unie. De overige 62 procent gaat naar landen buiten de Europese Unie.

Digitaal uitgeven

Twipe, de laureaat bij de bedrijven met minder dan vijftig werknemers, groeit dankzij de digitale transformatie van kranten. Ruim tien jaar geleden opgericht, ontwikkelde de specialist in digitaal uitgeven zich van de exclusieve innovatiepartner van De Standaard tot een scale-up die ruim tachtig kranten in vijftien landen aan hogere lezerscijfers en inkomsten probeert te helpen. "Het is onze ambitie een techscale-up uit te bouwen die in de champions league van de nieuwsindustrie speelt", zegt CEO Danny Lein.

De jongste vijf jaar steeg de omzet van Twipe met 30 procent. De export levert 92 procent van dat omzetcijfer. Voor Vlaanderen betekent dat vooral werkgelegenheid voor veertig werknemers met elf verschillende nationaliteiten. De ambitie en het internationale succes kunnen volgens de bedrijfsleiding een rolmodel zijn voor Vlaamse techbedrijven.

Twipe zet nadrukkelijk in op innovatie als groeimotor. Dat betekent ook bouwen aan een internationaal erkende expertise. Dat doet het onder meer door elk jaar een Digital Growth Summit te organiseren, waar internationale experts uit de uitgeefwereld samenkomen. Daarnaast zette het onder meer samen met het Leuvense onderzoekscentrum imec onderzoeksprojecten op over de digitale leeservaring. Het doel is een beter begrip te krijgen van de complexiteit van de digitale krantenmarkt en hoe technologie daar een steentje toe kan bijdragen.

De internationale erkenning lijkt er intussen wel te zijn. Zo kende Google Twipe al drie keer een financiering toe vanuit zijn Digital News Initiative Fund. En als dat nog niet volstaat, spreekt de internationale klantenportefeuille voor zich. Sinds 2020 zette het techbedrijf zelfs zijn eerste stappen op de Amerikaanse krantenmarkt.

ID Kipco-Damaco - Locatie: Oostrozebeke - Aantal medewerkers: 56 voltijdequivalenten (België) - Omzet 2021: 99.599.544,38 euro - Exportaandeel in de omzet: 83% - Aandeel niet-EU-landen in de export: 62%

ID Twipe Mobile Solutions - Locatie: Heverlee - Aantal medewerkers: 28 voltijdequivalenten (België) - Omzet 2021: 4.307.149,89 euro - Exportaandeel in de omzet: 92% - Aandeel niet-EU-landen in de export: 9%

Duurzaamheid is een must Ook de verliezende finalisten van dit jaar waren interessante exportbedrijven. Zo probeert de familiale kmo Belkorn de wereld te veroveren met gezonde babykoekjes, terwijl Xenomatix met een gepatenteerde laser-scanner op zoek is naar een sleutelpositie in de wereld van de autonome auto's. De twee genomineerde bedrijven vanaf vijftig werknemers die het niet haalden, waren Bogaerts Greenhouse Logistics, dat met robotica en automatisering in de glastuinbouwsector erg internationaal scoort, en Lambo Laboratoria, dat gelatinecapsules voor voedings- supplementen produceert. Een opvallende tendens bij alle genomineerde bedrijven, naast het belang van de export, was hun aandacht voor duurzaamheid. Het lijkt er stilaan op dat een zakelijke visie ontwikkelen op de een of andere manier vereist dat het businessplan oog heeft voor de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.

