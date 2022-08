De bioscopen van Kinepolis hebben in de eerste helft van dit jaar in totaal 13,7 miljoen bezoekers over de vloer gekregen. Dat is vijf keer meer dan in de eerste helft van vorig jaar, maar wel nog altijd minder dan in dezelfde periode van het precoronajaar 2019. Dat heeft de onderneming donderdagochtend meegedeeld.

Met 13,7 miljoen bezoekers haalt de bioscoopketen uiteindelijk 77,2 procent van het bezoekersaantal dat in de eerste zes maanden van 2019 werd opgetekend.

In het eerste kwartaal van 2022 waren in heel wat landen nog COVID-19-maatregelen van kracht. Zo waren de Nederlandse en een deel van de Canadese bioscopen nog gesloten tot eind januari. In het tweede kwartaal waren er geen maatregelen meer. In de maand juni lag het aantal bezoekers zelfs 7 procent hoger dan in juni 2019, onder meer dankzij films als 'Top Gun: Maverick', 'Jurassic World Dominion' en 'Elvis'.

Kinepolis realiseert in de eerste jaarhelft een omzet van 228 miljoen euro. Dat is 93,5 procent van de omzet die in de eerste helft van 2019 gerealiseerd werd. De ebitda (winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen) komt in de eerste helft van 2022 uit op 68,2 miljoen euro.

De nettowinst ligt op 9,1 miljoen euro. 'Blockbusters hebben een belangrijk aandeel in het herstel van het bioscoopbezoek', zo reageert Eddy Duquenne, de CEO van Kinepolis Group, in een persbericht op de halfjaarresultaten. 'We verwachten dat ook middelgrote en lokale films de komende maanden zullen aanknopen bij hun volle potentieel.'

