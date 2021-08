Bioscoopuitbater Kinepolis spreekt van een 'veelbelovende heropstart' nadat de filmzalen weer konden heropenen. De zalen lokken 50 tot 80 procent van het aantal bezoekers vergeleken met 2019 (voor corona). Over de hele eerste jaarhelft was er wel nog verlies, heeft Kinepolis donderdagochtend bekendgemaakt.

De bioscopen van Kinepolis konden de voorbije maanden de deuren weer openen, na maandenlange coronasluitingen. In het eerste kwartaal kon Kinepolis alleen films vertonen in Spanje, Luxemburg en de Verenigde Staten, in het tweede kwartaal kwamen daar Frankrijk, Nederland en België bij. En midden juli volgden als laatste de Canadese Kinepolisbioscopen.

'We zijn enthousiast over de heropstart van onze bioscopen, die ondanks de beperkende maatregelen sterk presteren met bezoekcijfers die week na week positief evolueren', stelt Kinepolis-topman Eddy Duquenne in een persbericht.

Tijdens de eerste zes maanden van het jaar lokte Kinepolis 2,2 miljoen bezoekers, iets meer dan een kwart (26,9 procent) van het aantal bezoekers in dezelfde periode in 2020. Dat jaar was nog 'coronavrij' begonnen.

Ook financieel gaat het stilaan de goede richting uit. Kinepolis boekte in de maand juni een positief operationeel resultaat. Maar over de hele eerste jaarhelft bleef Kinepolis nog in het rood. Netto leed de groep een verlies van 45,8 miljoen euro, bijna een verdubbeling tegenover de eerste zes maanden van 2020.

Duquenne hoopt 'de covidperiode nu snel te kunnen afsluiten', onder andere dankzij een sterk filmaanbod de komende maanden (met onder meer James Bond, Ghostbusters, Top Gun, Spider-Man ...).

De beursgenoteerde Kinepolis-groep heeft 108 bioscopen in portefeuille, goed voor 1.097 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen.

