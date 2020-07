Kim Van Esbroeck wordt countrymanager van Aion, de nieuwe digitale bank die ontstond uit Banca Monte dei Paschi België. Ze zal haar twintig jaar ervaring in de financiële sector aanwenden om de naambekendheid en het cliënteel van Aion uit te breiden.

De 42-jarige Kim Van Esbroeck is een bekende naam in de financiële sector. Ze maakte carrière bij Clear2Pay en bij Bancontact, waar ze opklom tot chief commercial officer. Begin 2017 werd ze benoemd tot CEO van Bancontact. Anderhalf jaar later, bij de fusie van Bancontact met Payconiq, zette ze een stap terug en werd ze opnieuw commercieel directeur.Nu gaat ze een nieuwe uitdaging aan: de nieuwe digitale bank Aion helpen groeien. Aion is de opvolger van de Belgische dochter van de Italiaanse Banca Monte dei Paschi. De Belgische bank werd vorig jaar overgenomen door het Amerikaanse investeringsfonds Warburg Pincus. De nieuwe eigenaars installeerden een innovatief businessmodel en kozen een nieuwe naam. Aion wil een 100 procent digitale bank zijn die naar het voorbeeld van Netflix klanten werft via een abonnementsformule.De commerciële lancering vond eind februari plaats, maar kort daarna brak de coronacrisis uit en ging het land in lockdown. Aion zette zijn marketinginspanningen op een laag pitje en neemt nu onder aanvoering van Van Esbroeck de draad weer op. Intussen werd het product-aanbod verfijnd en uitgebreid.Aion hanteert twee formules voor particulieren. Er is een light-formule tegen 1,9 euro per maand dat voorziet in een basisaanbod van bancaire en betalingsdiensten. De premiumformule van 19 euro per maand belooft de klant de beste rendementen op zijn spaargeld en beleggingen enerzijds, en besparingen op zijn uitgaven anderzijds.Zo helpt Aion via artificiële intelligentie gebruikers om hun shopping-, telecom- en energiefactuur te drukken. Tevens gaat de bank op zoek naar de best renderende spaarrekening. Sinds kort biedt de bank een rekening met in totaal 1 procent spaarrente aan, het interessantste tarief op de Belgische markt. Beleggen kan bij Aion vanaf 100 euro inleg."Aion wil zijn premiumklanten producten aanbieden die hun geld doen renderen, of die besparingen opleveren", zegt Van Esbroeck. "Om dat hard te maken, bieden we een 'geld terug'-garantie. Als een premiumklant er via Aion niet in slaagt zijn 19 euro per maand terug te verdienen, leggen wij het verschil bij. Wij vinden dat betalingen en beleggingen de klant geen extra geld mogen kosten. Aion voert transparantie hoog in het vaandel. Bij ons zijn er nooit verborgen kosten."Volgens Van Esbroeck is de vraag naar een volledig digitale bank sinds de coronacrisis fors gestegen. Ook bij ondernemingen staan snelheid en gebruiksgemak steeds meer voorop. Daarom ziet Aion nog een belangrijk groeipotentieel bij zelfstandigen en kmo's: "Momenteel bestaat 90 procent van ons cliënteel uit particulieren en 10 procent uit bedrijven. Die verhouding willen we op 50/50 brengen."Ook voor ondernemingen hanteert Aion twee formules: een basisversie tegen 9 euro per maand en een premiumpakket tegen 39 euro per maand. Van Esbroeck: "Via het premiumproduct Business Max kunnen bedrijven volledig zakelijk bankieren vanuit de app, inclusief geïntegreerde boekhoudoplossingen. We hopen op die manier de drempel voor kmo's naar digitale facturatie en boekhouding te verlagen. We bieden ook de mogelijkheid om binnen de 15 minuten een kaskrediet of een overbruggingskrediet met overheidswaarborg te bekomen."Precieze cijfers over het aantal klanten geeft Aion niet vrij. De doelstelling is het cliënteel en de naambekendheid de komende maanden te vergroten. "Elke dag komen er nieuwe gebruikers bij", zegt Van Esbroeck. "We willen tegen eind dit jaar de eerste keuze zijn van klanten die voor een volledig digitale bank gaan."In een volgende fase hoopt Aion de stap te zetten naar de rest van Europa. "Gebruikers uit Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië en Polen kunnen nu al klant van Aion worden", aldus Van Esbroeck. "Op termijn willen we in veertien landen aanwezig zijn met lokale teams en een flagship store zoals we er één in Brussel hebben. De bedoeling is wel dat de app overal dezelfde is."