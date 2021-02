Op 25 februari wordt op een online-event bekendgemaakt wie Caroline Pauwels (VUB) en Nicolas Declercq (Leopold 7) opvolgt als Nederlandstalige en Franstalige CSR Professional of the Year.

De rector van de VUB en de oprichter van Brouwerij Leopold 7 werden vorig jaar verkozen, net voor de covid-19-pandemie losbarstte. Ze maakten dit jaar eenmalig lid uit van de jury die hun opvolgers kiest als CSR Manager of the Year. De jury werd voorgezeten door Fons Leroy, tot voor kort gedelegeerd bestuurder van VDAB. Corporate social responsibility (CSR) is de Engelse term voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Eén van de volgende drie wordt de opvolger van Caroline Pauwels: Marleen Evenepoel, Winok Oplinus of Philippe Weiler. Deze laatste is head of sustainability bij de retailer Lidl België. Winok Oplinus is CSR Manager België en Nederland bij de mediagroep DPG Media, bekend van onder meer Het Laatste Nieuws en VTM. Marleen Evenepoel is administrateur-generaal bij het Agentschap Natuur & Bos van de Vlaamse overheid.

Het trio Franstalige kandidaat-opvolgers van Nicolas Declercq ziet er als volgt uit. Isabelle De Bruyne is sustainability manager bij het bouwbedrijf CFE Contracting, Charlotte De Vroey is sustainability manager bij de retailer Delhaize, en Salvatore Ianello is de CEO van het chocoladebedrijf Galler.

De zes genomineerden zijn mensen die in hun organisatie een strategische en onmisbare CSR-rol spelen als motivator, inspirator of implementator. Dat kan onder meer als CEO, maar evengoed als hr-manager of projectleider. De jury let niet zozeer op de functie, maar kijkt vooral naar hoe de kandidaten hun stakeholders betrekken bij hun CSR-strategie. Vervolgens evalueren de juryleden hoe de kandidaten die strategie hebben uitgevoerd en beoordelen ze de meetbare resultaten.

Online stemmen

Organisatrice en jurylid Nathalie Bekx, de CEO van vzw Time4Society en Trendhuis: "Het is zeker geen academische jury, er zijn heel wat voorzitters van sectorfederaties bij. We beoordelen vooral de persoon, meer dan het bedrijf of de organisatie. Daarbij letten we sterk op wat iemand het afgelopen jaar heeft gerealiseerd. Je kon zien dat sommige kandidaten tijdens covid net een tandje hebben bijgestoken."

In twee fases koos de tweetalige jury uit de tientallen schriftelijke dossiers vijf kandidaten per taalrol. Die tien kandidaten hebben op 4 februari hun dossier online verdedigd. Dat leidde tot een top drie per taalrol. De score van de jury telt mee voor 75 procent van het resultaat. Vanaf 10 tot 24 februari kan het publiek stemmen op zijn favoriete kandidaat via de stemmodule van organisator Time4Society, waar u ook meer uitleg vindt over de kandidaten. Het publieksresultaat telt mee voor een kwart van het resultaat. U kunt online stemmen via deze link. Op 25 februari wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een gratis live-uitzending vanuit Technopolis.

Evolutie naar duurzaamheid

Time4society is een vzw die bedrijven en non-profitorganisaties samenbrengt rond duurzaamheid. De vzw, waarvan Tim Baart (partner Deloitte Legal) de voorzitter is, riep de prijs in het leven om het draagvlak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de samenleving te verbreden. Bedrijven ondernemen op duurzame wijze als ze niet enkel winst nastreven, maar ook rekening houden met hun impact op de mens en het milieu. "We merken op dit moment dat bedrijven door covid bijvoorbeeld meer nadenken over hun aankoopgedrag", zegt CEO Nathalie Bekx. "Covid heeft bij bedrijven en overheden de evolutie naar duurzaamheid versneld. Dat is positief."

De rector van de VUB en de oprichter van Brouwerij Leopold 7 werden vorig jaar verkozen, net voor de covid-19-pandemie losbarstte. Ze maakten dit jaar eenmalig lid uit van de jury die hun opvolgers kiest als CSR Manager of the Year. De jury werd voorgezeten door Fons Leroy, tot voor kort gedelegeerd bestuurder van VDAB. Corporate social responsibility (CSR) is de Engelse term voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Eén van de volgende drie wordt de opvolger van Caroline Pauwels: Marleen Evenepoel, Winok Oplinus of Philippe Weiler. Deze laatste is head of sustainability bij de retailer Lidl België. Winok Oplinus is CSR Manager België en Nederland bij de mediagroep DPG Media, bekend van onder meer Het Laatste Nieuws en VTM. Marleen Evenepoel is administrateur-generaal bij het Agentschap Natuur & Bos van de Vlaamse overheid.Het trio Franstalige kandidaat-opvolgers van Nicolas Declercq ziet er als volgt uit. Isabelle De Bruyne is sustainability manager bij het bouwbedrijf CFE Contracting, Charlotte De Vroey is sustainability manager bij de retailer Delhaize, en Salvatore Ianello is de CEO van het chocoladebedrijf Galler. De zes genomineerden zijn mensen die in hun organisatie een strategische en onmisbare CSR-rol spelen als motivator, inspirator of implementator. Dat kan onder meer als CEO, maar evengoed als hr-manager of projectleider. De jury let niet zozeer op de functie, maar kijkt vooral naar hoe de kandidaten hun stakeholders betrekken bij hun CSR-strategie. Vervolgens evalueren de juryleden hoe de kandidaten die strategie hebben uitgevoerd en beoordelen ze de meetbare resultaten.Organisatrice en jurylid Nathalie Bekx, de CEO van vzw Time4Society en Trendhuis: "Het is zeker geen academische jury, er zijn heel wat voorzitters van sectorfederaties bij. We beoordelen vooral de persoon, meer dan het bedrijf of de organisatie. Daarbij letten we sterk op wat iemand het afgelopen jaar heeft gerealiseerd. Je kon zien dat sommige kandidaten tijdens covid net een tandje hebben bijgestoken."In twee fases koos de tweetalige jury uit de tientallen schriftelijke dossiers vijf kandidaten per taalrol. Die tien kandidaten hebben op 4 februari hun dossier online verdedigd. Dat leidde tot een top drie per taalrol. De score van de jury telt mee voor 75 procent van het resultaat. Vanaf 10 tot 24 februari kan het publiek stemmen op zijn favoriete kandidaat via de stemmodule van organisator Time4Society, waar u ook meer uitleg vindt over de kandidaten. Het publieksresultaat telt mee voor een kwart van het resultaat. U kunt online stemmen via deze link. Op 25 februari wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een gratis live-uitzending vanuit Technopolis.Time4society is een vzw die bedrijven en non-profitorganisaties samenbrengt rond duurzaamheid. De vzw, waarvan Tim Baart (partner Deloitte Legal) de voorzitter is, riep de prijs in het leven om het draagvlak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de samenleving te verbreden. Bedrijven ondernemen op duurzame wijze als ze niet enkel winst nastreven, maar ook rekening houden met hun impact op de mens en het milieu. "We merken op dit moment dat bedrijven door covid bijvoorbeeld meer nadenken over hun aankoopgedrag", zegt CEO Nathalie Bekx. "Covid heeft bij bedrijven en overheden de evolutie naar duurzaamheid versneld. Dat is positief."