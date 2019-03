KI beslist op 28 maart over beweerde fraude met groenestroomcertificaten

In het dossier wil het parket niet alleen het bedrijf Enfinity zelf vervolgen maar ook oprichter Patrick Decuyper, bekend als de ex-CEO van de eersteklassers Zulte-Waregem en Royal Antwerp FC, naast nog een tiental andere personen en bedrijven, bij wie de grote keurder BTV (Technisch Bureau Verbrugghen), die 430 medewerkers telt.

Volgens het openbaar ministerie waren die allemaal betrokken bij een grootschalige fraude met Vlaamse groenestroomcertificaten. Die certificaten waren toegekend voor een massa zonnepanelen die Enfinity plaatste op de daken van de Balta-fabriek in Oudenaarde, de magazijnen van de houtgroep Cras in Deerlijk langs de E17, en het hoofdkantoor van de tapijtengroep Associated Weavers in Ronse.

Uit het gerechtelijk onderzoek zou zijn gebleken dat er geknoeid werd met het tijdstip waarop de zonnepanelen op de daken van die grote bedrijven begonnen te werken. In de aanvragen voor de groenestroomcertificaten stond te lezen dat de zonnepanelen al in 2010 in dienst waren genomen, terwijl de installaties op dat moment nog in opbouw waren en pas het jaar nadien volledig klaar waren. In 2010 was een groenestroomcertificaat nog 350 euro waard, terwijl dat in de eerste helft van 2011 nog maar 330 euro was, en later nog lager.

Om over het tijdstip te kunnen liegen, zouden niet alleen keuringsverslagen vervalst zijn maar zouden ook ook facturen zijn opgesteld voor inspecties die nooit plaatsvonden.

Met het dossier is meer dan 13 miljoen euro gemoeid.