Het jonge Brusselse techbedrijf Keyrock haalt 4,3 miljoen euro kapitaal op bij nieuwe investeerders. Ook de bestaande investeerders blijven aan boord. Met het geld wil de blockchainspecialist traditionele beurzen helpen om digitale activa te verhandelen.

Werden aandelen, obligaties of derivaten vroeger via papier verhandeld op beurzen, dan maakten de beurzen in de jaren negentig de overstap naar elektronische handel. Volgens Kevin de Patoul, een van de drie oprichters van Keyrock, staat er nu opnieuw zo'n omwenteling voor de deur. SIX, Nasdaq, Deutsche Börse of ASX hebben volgens de ondernemers al interne projecten om hun digitale poot te versterken. Met zijn blockchaintechnologie wil het Brusselse Keyrock, opgericht in 2017, hen daarbij helpen.

Blockchains kun je zien als digitale gedecentraliseerde databanken die op een veilige manier transacties bijhouden. Het gaat niet alleen om transacties van crytomunten zoals bitcoin, ook andere activa kunnen omgezet worden in digitale activa. De afgelopen jaren creërden heel wat techbedrijven bijvoorbeeld hun eigen digitale munt - token in Engels jargon - om geld op te halen. Dat werd een Initial Coin Offering (ICO) genoemd, naar analogie met de Engelse term voor beursintroductie, IPO of Initial Public Offering.

De klok rond handelen

Er komen steeds meer toepassingen voor het uitgeven van zulke tokens. Muzikanten kunnen ze bijvoorbeeld uitgeven om de rechten op hun muziek te verhandelen, maar Keyrock is het te doen om de klassieke aandelen, obligaties of derivaten die op beurzen worden verhandeld. Ook die zullen in de toekomst worden omgezet in tokens. Kevin de Patoul legt uit wat de voordelen zijn. "Stel dat jij een aandeel van Amazon hebt, dan kan je dat niet direct aan mij verkopen, zeker niet als je je aan de andere kant van de wereld bevindt. Door een token te gebruiken, zou ik bijvoorbeeld de helft van je Amazon-aandeel kunnen kopen."

De populariteit van de tokens voor ICO's heeft ook beurzen getoond wat de voordelen van deze blockchaintechnologie zijn. Je kunt digitale activa de klok rond wereldwijd verhandelen, zonder tussenpersonen. In Zwitserland, een pionier in blockchaintechnologie, is de beurs SIX bezig met de oprichting van SDX. Die Swiss Digital Exchange wordt de plaats voor het verhandelen van digitale activa.

SIX stapt via zijn durfkapitaalpoot SIX FinTech Ventures Fund nu in het kapitaal van het Brusselse techbedrijf Keyrock. Naast SIX FinTech Ventures is ook MiddleGame Ventures, met hoofdkantoor in Luxemburg, een nieuwe investeerder. Zij leidden de eerste grote kapitaalronde van Keyrock, goed voor 4,3 miljoen euro. De bestaande investeerders stapten ook mee in. In 2018 haalde Keyrock al 900.000 euro op bij de Belgische fondsen Volta Ventures en Seeder Fund en bij het Luxemburgse TNN Patrimonium. Zowat een jaar later haalde Keyrock nog eens een miljoen euro op bij die investeerders.

Liquiditeit

Keyrock heeft al bewezen dat zijn technologie helpt om digitale munten als bitcoin makkelijker te verhandelen. De investeerders geloven dat het Brusselse techbedrijf met zijn technologie nu ook beurzen kan helpen met een goede digitale infrastructuur om gereguleerde digitale activa te verhandelen. Met die handel in digitale activa zijn er nu nog veel problemen. Er zijn heel wat digitale beurzen en uitgevers van munten. Dat zorgt voor versnippering. Ook de regelgeving is nog niet helder en uniform. Dat vertraagt het vlot kopen en verkopen van digitale activa.

Dat liquiditeitsprobleem wil Keyrock nu aanpakken. "Tot nu waren we actief in de markt van cryptomunten, waarbij we marktplaatsen hielpen om succesvol te worden", zegt Kevin de Patoul. "We zien de financiële infrastructuur evolueren en merken in de markt een liquiditeitsprobleem." Met zijn technologie wil Keyrock de obstakels uit de weg ruimen zodat er makkelijk gehandeld kan worden in digitale activa. De Patoul schat dat Keyrock een tiental concurrenten heeft . Keyrock wil het verschil maken met technologie die meteen bruikbaar is om de liquiditeit in verschillende digitale beurzen te verbeteren en niet enkel in één bepaalde marktplaats.

"Met het geld willen we ons product verbeteren, gaan naar een beperkte commerciële aanwezigheid in het buitenland en zorgen dat we overal in orde zijn met de regelgeving", zegt CEO Kevin de Patoul, die Keyrock in 2017 oprichtte met zijn vennoten Juan David Mendieta en Jérémy De Groodt. "Covid zorgde ervoor dat we ons anders moesten organiseren, maar aangezien we al volledig digitaal konden werken, was dat niet moeilijk. De verkoopcycli in de markt vertraagden en er was meer volatiliteit, maar er was zeker geen downturn. We hebben nu een team van 34 mensen. De omzet geven we niet vrij, maar we hebben winstgevende kwartalen achter de rug en investeren in groei."

Geen kantooruren

De drie oprichters van Keyrock hebben een bedrijfscultuur gecreëerd waar medewerkers veel autonomie krijgen. "We hebben bijvoorbeeld geen kantooruren, we gaan echt niet kijken of iemand overdag naar de dokter gaat," zegt Kevin de Patoul. "Ik zeg altijd dat niemand voor Keyrock werkt, maar we werken samen om van Keyrock een succes te maken. Wie een jaar bij ons werkt, krijgt bijvoorbeeld de kans om aandelenopties te verwerven."

