De kernreactor Tihange 2 is woensdagnamiddag onverwacht stilgelegd. Dat bevestigt een woordvoerster van Engie, de uitbater van de reactor.

Aanleiding van het stilleggen is een technisch probleem in het niet-nucleaire gedeelte van de reactor. Een klep in een watertoevoerleiding ging bij een test automatisch dicht, waardoor de reactor zich automatisch uitschakelde. Het is niet duidelijk hoe lang Tihange 2 - goed voor 1.008 MW - geen stroom zal leveren.

Bovendien is er heel wat minder wind (1.000 MW) dan verwacht, zodat de windturbines minder stroom leveren. Samen met de plotse uitval van Tihange 2 leidde dat woensdagmiddag tot een plotse piek van de stroomprijzen op de groothandelsmarkt. Het gaat om de zogenaamde onevenwichtprijzen. Dat zijn de prijzen die worden aangerekend om het gat dicht te fietsen tussen productie en verbruik. Die piekten woensdag naar 3.200 euro/MWh, bevestigt men bij hoogspanningsbeheerder Elia. Het gaat om een nieuw record.

Dergelijke onevenwichtsprijzen gelden maar voor korte tijd. Een effect op de stroomfactuur voor de gezinnen is er niet meteen. Volgens Elia zijn er geen bevoorradingsproblemen.

Ook de spaarbekkencentrale (meer dan 1.000 MW capaciteit) van Coo ligt stil voor een gepland onderhoud. Coo werkt als een gigantische batterij die binnen enkele minuten kan worden opgestart en zo bij problemen op het net - zoals de onverwachte uitval van een kerncentrale - elektriciteit kan leveren.

