OTN Systems ontwikkelt apparatuur om energienetwerken, metrolijnen en andere kritieke infrastructuur veilig te laten communiceren. Het techbedrijf nam het even alleen op tegen techgiganten als Cisco en Huawei, maar is nu volledig geïntegreerd in zijn nieuwe, grotere Amerikaanse eigenaar, Belden.

Voor uitbaters van gas- en elektriciteitsnetwerken of tram- en metrolijnen is het een ramp als het internet uitvalt. Maatschappijkritische bedrijven kiezen daarom voor gespecialiseerde telecominfrastructuur die nooit mag uitvallen, zoals die van OTN Systems. Het Antwerpse bedrijf, met hoofdkwartier in Olen, draait volgens zijn laatst neergelegde jaarrekening een omzet van 38 miljoen euro. Met ongeveer 150 medewerkers is het vrij klein, maar het is een verborgen wereldspeler met een opmerkelijke voorgeschiedenis. De roots van het bedrijf liggen bij een Belgische afdeling van Siemens die gespecialiseerd was in 'operationele telecom', of netwerken voor industriële klanten. De afdeling verkaste na de eeuwwisseling naar de netwerk-jointventure Nokia Siemens, tot ze in 2008 werd verzelfstandigd. Dat gebeurde via een overname door Gimv, dat het Belgische management wilde ondersteunen.

In de zelfstandige jaren met Gimv transformeerde het bedrijf, zodat het weer een aantrekkelijke overname- en investeringskandidaat zou zijn. OTN Systems was een van de genomineerden van de Leeuw van de Export in 2021. Dat illustreert dat de kleine kmo toch een stevig stuk van een enorme markt had ingepalmd. "Bij de verzelfstandiging werden de banden met Nokia Siemens grotendeels doorgeknipt", zegt directeur Jurgen Michielsen, die voordien CTO was. "We moesten een eigen hr-afdeling en administratie opbouwen, maar we merkten daar ook de voordelen van. We pasten niet meer zo goed in de strategie die Nokia Siemens rond industriële communicatie wilde voeren. Met de steun van de nieuwe hoofdaandeelhouder Gimv zetten we alles op innovatie om onze toekomst veilig te stellen." Met de steun van de nieuwe hoofdaandeelhouder Gimv zetten we alles op innovatie om onze toekomst veilig te stellen."In januari 2021 werd het bedrijf voor ongeveer 71 miljoen dollar verkocht aan het Amerikaanse Belden, een specialist in industriële communicatie met een omzet van 2,4 miljard dollar. "De oplossingen die wij bij de verzelfstandiging verkochten, werkten niet meer met de nieuwste technologie. OTN Systems moest van een wit blad vertrekken om zijn portfolio grondig te vernieuwen", zegt Dirk Van den Berghen. Hij was van 2016 tot eind 2021 CEO en had voordien topfuncties bij LMS en Alcatel Antwerpen. "De ontwikkeling van een nieuwe productlijn is heel risicovol voor een kmo, ook al konden we de oude producten nog even als kaskoe gebruiken. Nu is OTN Systems alweer even winstgevend, maar van 2014 tot 2017 hebben we verlies gedraaid, doordat we zo veel investeerden in onderzoek en ontwikkeling. Bovendien is de verkoopcyclus heel lang. Het kan gemakkelijk drie jaar duren eer klanten een finale beslissing nemen en onze apparatuur wordt geïnstalleerd. Met ons specifieke aanbod kunnen we ons wel goed onderscheiden van de concurrentie. Dat zijn in de eerste plaats Nokia, Huawei en Cisco, allemaal giganten in de netwerk- en telecominfrastructuur. Maar zij mikken vooral op de grote markt van de telecomoperatoren, die ruwweg 100 miljard dollar per jaar omvat. De niche van de industriële netwerken is pakweg 1 miljard per jaar groot, daar kunnen wij volledig op focussen." OTN Systems is ervan overtuigd dat de niche van de operationele telecom nog lang zal blijven bestaan, omdat de behoeften te uitdagend zijn voor de apparatuur die voor klassieke telecomnetwerken wordt gebruikt. "We hebben een product gemaakt dat veel langer meegaat dan de generieke systemen voor de grote telecommaatschappijen", zegt Jurgen Michielsen. "In de telecom worden de systemen om de vijf tot zes jaar vervangen, maar de systemen van onze klanten moeten veel langer kunnen meegaan. Een transformator gaat veertig jaar mee, een trein meestal dertig jaar. Je wil niet om de haverklap je communicatie-infrastructuur vervangen, zeker omdat het om heel kritieke processen gaat. Onze klanten willen altijd over de juiste data beschikken om de juiste beslissingen te nemen, om er bijvoorbeeld zeker van te zijn dat ze een trein veilig kunnen laten stoppen." OTN Systems heeft klanten in België, waaronder De Lijn, maar moet vooral internationaal kijken. Dat was ook een belangrijke reden om OTN te laten overnemen door een grote internationale groep. "90 procent van onze omzet komt uit het buitenland, maar als kmo is het niet gemakkelijk om wereldwijd succesvol te zijn", vertelt Dirk Van den Berghen. "Toch hebben we een sterkere wereldwijde organisatie uitgebouwd met zo'n veertig internationale medewerkers en een netwerk van lokale partners om onze apparatuur bij klanten op te zetten en te beheren. Maar dat is te weinig, gezien de enorme geografische omvang van onze markt. De overname door Belden geeft ons toegang tot een veel grotere verkooporganisatie. OTN Systems heeft het voorbije jaar veel gecommuniceerd met Belden, zodat het potentieel duidelijk is voor de honderden verkopers van het bedrijf die met industriële klanten werken. Onze reputatie bij potentiële klanten is versterkt, nu we een onderdeel van een sterke industriële speler zijn." Multinationals kunnen grillig zijn en abrupt dochterbedrijven sluiten of alle autonomie wegnemen. Dat is weinig waarschijnlijk bij OTN Systems, volgens Michielsen. "Belden had nog geen activiteiten in België en wil via ons kantoor in Olen mensen voor andere activiteiten in de groep rekruteren. Op lange termijn zal onze merknaam misschien veranderen en worden onze verkopers in de grotere verkooporganisatie ingepast. Maar het hart van OTN Systems is verankerd in de Kempen en ons product is verankerd in het aanbod van de groep. We breiden hier ook uit en zoeken mensen, vooral ingenieurs. Dat is nu het voornaamste obstakel, maar ik ben ervan overtuigd dat het internationale karakter van deze baan een enorme troef is. Bij maar weinig Vlaamse bedrijven kun je zeggen dat je 's ochtends met Japan hebt gebeld, 's middag met het Midden-Oosten en tegen de avond met de Verenigde Staten."