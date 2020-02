KBC zal zijn aandeelhouders in mei hetzelfde bedrag als vorig jaar uitkeren. De nettowinst van de bank-verzekeraar steeg vorig jaar met 3 procent.

KBC zal zijn aandeelhouders in mei een brutodividend van 2,5 euro per aandeel betalen, meldt de bank-verzekeraar donderdag. Daarmee komt het totale dividend over het boekjaar 2019 op 3,5 euro. Dat is hetzelfde bedrag als vorig jaar en minder dan analisten hadden verwacht.

KBC boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 702 miljoen euro, wat de winst voor het volledige jaar 2019 op 2,489 miljard euro brengt. Dat is 3 procent minder dan de 2,57 miljard van 2018. De totale opbrengsten stegen van 7,5 naar 7,6 miljard euro.

De bank-verzekeraar kondigt ook aan dat ze maximaal 5,5 miljoen eigen aandelen wil inkopen, maar daar moet de ECB eerst nog goedkeuring voor geven. Het gaat aan de koers van woensdagavond om bijna 400 miljoen euro.

