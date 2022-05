Een Ierse regulator heeft de verkoop van een groot deel van de activiteiten van KBC aan Bank of Ireland goedgekeurd. Voor de overeenkomst is nog een ministeriële goedkeuring vereist. Eens de deal finaal goedgekeurd is, kan KBC de terugtrekking uit Ierland afronden.

De Irish Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) heeft het licht op groen gezet voor de transactie over vrijwel alle gezonde kredieten en deposito's van KBC Bank Ireland en een kleine portefeuille probleemkredieten.

'KBC-klanten hoeven geen onmiddellijke actie te ondernemen naar aanleiding van deze mededeling, aangezien de overeenkomst nog een ministeriële goedkeuring vereist', meldt KBC in een persbericht.

Op de website van CCPC valt te lezen dat er bijkomende engagementen nodig zijn van Bank of Ireland omdat er ernstige zorgen zijn omtrent de mededinging, vooral bij het aanbieden van leningen door niet-bancaire spelers. Bank of Ireland moet daarom onder meer 1 miljard euro financiering, via de aankoop van activa, vrijmaken voor bepaalde niet-bancaire spelers. Ook is er sprake van engagementen rond het behouden van de rentevoet op hypothecaire leningen.

Beide partijen hadden in april vorig jaar al een principeovereenkomst aangekondigd en die werd in oktober in een bindende overeenkomst gegoten. Bank of Ireland zal voor bijna 9 miljard euro aan gezonde kredieten van KBC in Ierland overnemen, net als de depositoportefeuille van 4,4 miljard euro en een klein deel probleemkredieten (zowat 300 miljoen euro). Het gaat om een deal van zowat 5 miljard euro, klonk het in oktober.

In februari had KBC al de afronding van een andere Ierse deal aangekondigd. Hier ging het om de bijna volledige portefeuille van hypothecaire kredieten met terugbetalingsproblemen in het land.

