Bank-verzekeraar KBC neemt de Slovaakse bank OTP Banka Slovensko over. Dat meldt KBC maandag nabeurs, zonder financiële details te vermelden.

KBC en OTP Bank, de Hongaarse moedermaatschappij van OTP Banka Slovensko, hebben een akkoord bereikt over de overname door KBC van 99,44 procent van de aandelen van OTP Banka Slovensko, een middelgrote Slovaakse bank die zich richt op retail-, microkmo- en kmo-klanten. De overige aandelen zijn in handen van een aantal privépersonen.

KBC verwacht de transactie midden dit jaar af te ronden. De overname zal volgens KBC een beperkte invloed hebben (-0,2 procent) op haar kapitaalpositie. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de Nationale Bank van Slowakije (NBS), de Nationale Bank van België (NBB), de Europese Centrale Bank (ECB) en het antimonopoliebureau van Slovakije.

'Deze overeenkomst vormt een verderzetting van onze strategie, die erop gericht is als bankverzekeringsgroep de referentie te worden voor particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en midcaps in de kernmarkten van KBC', zegt KBC-topman Johan Thijs. "Met CSOB Bank zijn we sinds 2002 aanwezig op de Slovaakse bankenmarkt. Door de overname van OTP Banka Slovensko kunnen we ons Slovaakse marktaandeel aanzienlijk vergroten en tegelijkertijd profiteren van schaalvoordelen en een grotere zichtbaarheid in deze erg competitieve markt. Dit biedt ons ook de gelegenheid om uitmuntende en complexe financiële diensten te leveren aan een breder scala van klanten."

OTP Banka Slovensko heeft een netwerk van 58 kantoren in heel Slovakije en bedient ongeveer 176.000 retailklanten en 14.400 corporate-/kmo-klanten. De bank heeft haar zetel in Bratislava. Het grootste deel van de activiteiten van de bank bestaat uit bankproducten en -diensten voor particulieren en rechtspersonen op de Slovaakse markt.

