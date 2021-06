KBC gaat vanaf januari 2022 experimenteren met zondagswerk. Dat meldt de bank-verzekeraar woensdag in een persbericht. Het experiment zal acht maanden lopen en gebeurt louter op vrijwillige basis.

De gesprekken over zondagswerk bij KBC slepen al aan vanaf 2015, maar er werd nooit een akkoord gevonden tussen de directie en de vakbonden. Daarom kwam de directie onlangs met een alternatief op de proppen: het zondagswerk uitbesteden aan een callcenter in Nederland. Om geen tewerkstelling te laten verloren gaan, bereikte KBC een akkoord met ACV Puls. De andere twee vakbonden, BBTK en ACLVB, stappen niet mee in het experiment.

'Het is onze morele plicht om tewerkstelling in België te houden en eventueel zelfs te verbreden', zegt Dirk De Backere van ACV Puls. 'Bovendien krijgen we op deze manier de sleutels mee in handen', klinkt het.

Na afloop van het experiment volgt een evaluatie waarbij zowel de feedback van de klanten als de medewerkers zal worden meegenomen. Indien er te weinig kandidaten worden gevonden, zal het experiment worden geannuleerd.

