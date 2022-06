Met de Kate Coin is KBC de eerste bank in Europa die een eigen digitale munt lanceert. "Dit is een gamechanger", zegt CEO Johan Thijs. "De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt."

Dit weekend zullen 8.000 personeelsleden van KBC en hun partners op Werchter Boutique voeding en drankjes kunnen betalen met de Kate Coin. Het is meteen de officiële lancering van de nieuwe digitale munt van KBC. In eerste instantie zal de munt in het ecosysteem van KBC in België gebruikt kunnen worden. Maar heel snel wil de bank contracten afsluiten met geïnteresseerde bedrijven die de Kate Coin inzetten voor commerciële acties.

Geen bitcoin, geen euro

De Kate Coin is een digitale munt (de technische term is een e-money token) die gebaseerd is op de private blockchaintechnologie van KBC. Daarmee onderscheidt de KBC-munt zich van cryptomunten als de bitcoin, die op een publieke blockchain gestoeld zijn. "Het is geld dat kan geprogrammeerd worden via een slim contract dat vastgelegd wordt in de blockchain", legt CEO Johan Thijs uit. "Dat betekent dat we voorwaarden kunnen stellen waar, hoe en door wie de munt gebruikt kan worden."

De waarde van één Kate Coin is één euro. Dat garandeert KBC door voor elke Kate Coin een euro cash als onderpand op een rekening te parkeren. "Daardoor behoudt de munt altijd zijn waarde en is er geen speculatie, volatiliteit of waardeverlies mogelijk", aldus Thijs. "Achter cryptomunten zitten geen activa, terwijl er bij ons een cash onderpand van één op éénis. Ook dat is een belangrijk onderscheid."

Toch is de Kate Coin geen betaalmiddel zoals de euro. Je kunt er niet overal mee betalen. Op zich hebben de munten geen waarde en zijn ze niet inruilbaar. De waarde wordt bepaald door de gemaakte afspraak op de KBC-blockchain.

Commercieel sturen

In eerste instantie zal de munt enkel in het gesloten ecosysteem van KBC kunnen gebruikt worden (producten en diensten van KBC Bank, KBC Verzekeringen, KBC Lease, KBC Asset Management, Bolero, VAB,...). Thijs: "We gaan de munt gebruiken om klanten te belonen voor hun loyauteit of commerciële incentives te bieden. Het wordt ook een instrument om hun gedrag te sturen."

In een persbericht geeft KBC een fictief voorbeeld waarbij klanten Kate Coins verwerven wanneer ze een lening afsluiten voor een elektrische fiets. Ze zouden de coins dan kunnen aanwenden om te investeren in een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds. Daarbij kan de bank de waarde van de munten (al dan niet tijdelijk) verhogen mits die voor een duurzaam doel worden aangewend. "Op die manier kunnen we onze bedrijfswaarden vertalen in geld", zegt Thijs.

Heel snel wil KBC de Kate Coin ook buiten het eigen bedrijf lanceren. Daartoe zal de bank-verzekeraar contracten afsluiten met geïnteresseerde bedrijven. Die kunnen de digitale munt gebruiken zoals ze vandaag kortingsbonnen gebruiken. Thijs: "Stel dat je als onderneming een nieuw product wil lanceren, dan kan je bij ons Kate Coins kopen die enkel kunnen gebruikt worden bij de aankoop van dat product. Het niet-gebruikte saldo krijg je terug."

Voor KBC kan het systeem in drie richtingen positief zijn. Particuliere klanten krijgen korting op hun aankopen. Bedrijfsklanten krijgen de mogelijkheid om hun producten of diensten op een grote schaal te promoten (de app KBC Mobile telt 1,8 miljoen actieve gebruikers). En KBC zelf creëert een nieuwe bron van fee-inkomsten op de geldtransacties.

Digitale munten zijn de toekomst

Bovendien wil KBC via de digitale munt de service van zijn virtuele assistente Kate (een zelflerend algoritme) in de verf zetten. "Kate kan voor jou je digitale portefeuille beheren en sturen", zegt Thijs. Maar de twee zijn niet noodzakelijk aan elkaar gelinkt. Iedereen die KBC Mobile downloadt en een zichtrekening heeft, zal de Kate Coin kunnen gebruiken, ook wie de virtuele assistente Kate niet geactiveerd heeft. Voor dat laatste moet elke gebruiker expliciet zijn toestemming geven.

Voor Thijs zijn de toepassingsmogelijkheden van de Kate Coin op langere termijn eindeloos. Hij ziet er bijvoorbeeld een uitstekend middel in om phishing te voorkomen: "Je kunt de Kate Coin zo programmeren dat de munt enkel door een welbepaalde persoon kan gebruikt worden om een wagen te kopen bij een specifieke garagist. Dat maakt het geld waardeloos voor iedereen anders die het wil gebruiken voor een ander doel."

De CEO van KBC zegt een grote believer te zijn in de toekomst van digitale munten. Hij is ervan overtuigd dat ook de centrale banken verplicht zullen worden op de kar te springen. Cryptomunten worden steeds meer gebruikt als betalingsmiddel, en niet enkel als beleggingsproduct. "Meer dan een half miljoen Belgen bezitten cryptomunten", stelt Thijs vast. "Dat toont dat deze munten ingebed geraken bij het grote publiek. Om als bank niet achterop te raken, lanceren wij onze eigen digitale munt. We zijn ervan overtuigd dat onze klanten op die manier voordeel zullen doen."

