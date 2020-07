KBC heeft voor de komende vijf seizoenen exclusieve rechten verworven voor het aanbieden van mobiele clips tijdens de wedstrijden van de Jupiler Pro League. Dat meldt de bank-verzekeraar vrijdag. Ze verwierf ook de niet-exclusieve rechten voor online samenvattingen van alle wedstrijden.

Vanaf eind augustus zullen alle voetballiefhebbers, zowel klanten als niet-klanten van KBC, gebruik kunnen maken van de app KBC Mobile om de doelpunten en hoogtepunten tijdens de match én alle samenvattingen op het einde van het voetbalweekend te bekijken, meldt KBC vrijdag.

Alle doelpunten en hoogtepunten van de favoriete ploeg(en) worden met beeld en commentaar vrijwel onmiddellijk gepusht naar de telefoon van de voetballiefhebbers tijdens de match zelf. Op het einde van het voetbalweekend kunnen ze de samenvattingen van alle wedstrijden rustig herbekijken.

KBC wil met Goal Alert naar eigen zeggen een gebruiksvriendelijke oplossing bieden voor de grote groep voetballiefhebbers die geen tijd heeft om een volledige match te bekijken, maar wel graag mee is met zijn of haar favoriete club en/of een overzicht wil van de volledige competitie.

Klant of geen klant

Wie nog geen klant is van KBC kan KBC Mobile gebruiken zonder daarvoor een bank- of verzekeringsproduct van KBC te hebben. Voor wie een betalende KBC-Plusrekening heeft, zit Goal Alert vervat in de prijs. Wie geen KBC -Plusrekening bezit of wie geen KBC-klant is, betaalt 'een zeer democratische prijs' voor Goal Alert. De exacte prijs wil KBC niet meedelen, maar ze ligt 'net onder de prijs die je betaalt als je een keer per maand in een fastfoodrestaurant een cheeseburger bestelt', zegt woordvoerster Viviane Huybrecht.

KBC biedt sinds midden-2018 ook niet-financiële diensten aan via haar app, naast de bank- en verzekeringsdiensten. Sindsdien werd de app al 2,7 miljoen keer gebruikt voor dergelijke niet-financiële diensten, zoals de aankoop van meerrittenkaarten voor het openbaar vervoer of het reserveren van dienstencheques.

Hoeveel KBC betaalt voor de rechten maakt de bank niet bekend, aangezienhet om 'concurrentieel gevoelige informatie' gaat.

Eleven

Eleven Sports Belgium/Luxembourg is tevreden over de samenwerking met KBC. 'Wij willen het Belgische voetbal bij zoveel mogelijk fans brengen. We weten dat voetbal vandaag niet alleen meer lineair wordt geconsumeerd op TV, maar dat steeds meer digitaal naar voetbal wordt gekeken, op een gefragmenteerde manier, vooral door jongeren die heel mobiel zijn', zegt managing director Guillaume Collard. 'Daarom zijn we bijzonder opgetogen dit partnership met KBC te kunnen aankondigen. Eleven staat ook voor innovatie. Dat een bank-verzekeraar een dienst in zijn app lanceert om het Belgische voetbal nog dichter bij de voetbalfans te brengen, past dan ook perfect binnen onze strategie op dit vlak', klinkt het.

