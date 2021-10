Bank-verzekeraar KBC heeft een akkoord om zijn resterende activiteiten in Ierland te verkopen aan concurrent Bank of Ireland. Als de deal van zowat 5 miljard euro wordt goedgekeurd door de autoriteiten, is de terugtrekking van KBC uit Ierland een feit.

Beide partijen hadden in april al een principeovereenkomst aangekondigd, en die is nu omgezet in een 'juridisch bindende overeenkomst', zo staat in een persbericht. Bank of Ireland zal voor bijna 9 miljard euro aan gezonde kredieten van KBC in Ierland overnemen, net als de depositoportefeuille van 4,4 miljard euro en een klein deel probleemkredieten (zowat 300 miljoen euro). De aankondiging heeft niet meteen gevolgen voor de klanten van KBC in Ierland.

De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder en de Ierse mededingingsautoriteiten. Die laatste maakte eerder deze week bekend dat hij de deal grondig zal onderzoeken 'om te bepalen of de transactie zou kunnen leiden tot een substantiële vermindering van de concurrentie in Ierland'.

KBC verwacht dat de verkoop in eerste instantie een negatieve impact van 200 miljoen euro zal hebben door onder meer afschrijvingen, voorzieningen voor herstructureringskosten en waardeverminderingen. Die zullen in het derde kwartaal geboekt worden. Maar na afronding wordt dan weer een positieve impact van 200 miljoen euro verwacht.

KBC kondigde in april aan dat het zich na meer dan 40 jaar wilde terugtrekken uit Ierland. In augustus werd nog de verkoop aangekondigd van bijna de volledige portefeuille van kredieten met terugbetalingsproblemen.

