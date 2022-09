Mexico Natie komt in handen van Katoen Natie, de logistieke wereldspeler onder leiding van CEO Fernand Huts. Mexico Natie is een van de laatste grote onafhankelijke stuwadoors in de Antwerpse haven, met een omzet van 65 miljoen.

Mexico Natie is sinds 1871 gegroeid uit de klassieke niche rond houtproducten. Momenteel doet het bedrijf met 165 werknemers ook aan laden en lossen van containers in de logistieke centra, herverpakking en de levering aan de klant. Het heeft ongeveer een kwart miljoen vierkante meter opslag onder beheer. Als integrale dienstverlener in de logistiek past het perfect in de activiteiten van Katoen Natie.

Een groep aandeelhouders rond voorzitter Marc Ivens was al langer op zoek naar een binnen- of buitenlandse overnamekandidaat. Met Ivens verdwijnt een van de laatste 'dekens' van de Antwerpse maritieme sector, die gegroeid is uit een cluster van familiale naties rond Antwerpse rond klassieke producten, zoals katoen, suiker en wijn. Enkel Tabaksnatie blijft nog over als een van de laatste onafhankelijke logistiekers, onder leiding van CEO Henny Heyndrickx.

