Ilham Kadri nam begin 2019 de leiding van de chemie- en materialengroep Solvay over van Jean-Pierre Clamadieu. Beide CEO's werden de voorbije negen jaar geruggensteund door CFO Karim Hajjar. "De CFO moet de feiten, de overtuiging en de moed hebben om te zeggen wat er gezegd moet worden." Karim Hajjar. is de tweede genomineerde voor CFO of the Year.

Met ruim vijftig deals transformeerde Jean-Pierre Clamadieu Solvay tot een wereldspeler in hoogtechnologische materialen. Zijn opvolgster, Ilham Kadri, loodste het bedrijf vanaf begin 2019 door de pandemie en andere crisissen dankzij een doorgedreven focus op cash. Intussen maakt ze snel werk van de stroomlijning van de groep, wat volgend jaar moet resulteren in een opsplitsing. De 59-jarige Brit Karim Hajjar stond met beide CEO's mee op de barricaden en is in dienstjaren ook de onbetwiste veteraan in het uitvoerend comité. "Al heb ik verreweg de jongste kinderen" ( lacht).

Het financieel departement van Hajjar telt wereldwijd 672 mensen. "Ik ben enorm trots op hen", zegt hij. "Dat we zo'n sterk team hebben gebouwd, is wat me echt inspireert, niet de cijfers. Ik krijg de feedback dat ik een veeleisend persoon ben om mee samen te werken, wat niet betekent dat ik directief ben. Ik verwacht veel, maar probeer ook het goede voorbeeld te geven en zorgzaam te zijn voor mijn mensen. We hebben ook een cultuur waarin het veilig is zich uit te spreken en een mening te hebben waar anderen het misschien niet mee eens zijn."

Gewijzigde rol

Die cultuur trekt Hajjar door tot in het directiecomité. Hij omschrijft zich als de ondersteunende partner van de CEO om waarde te creëren. "De CFO moet de feiten, de overtuiging en de moed hebben om te zeggen wat er gezegd moet worden. Ik apprecieer Ilham dan ook voor de vrijheid om elkaar uit te dagen. Dat zorgt ervoor dat we de beste beslissingen nemen."

Hajjar geeft toe dat zijn rol enorm is gewijzigd sinds de komst van Kadri. "Ik spreek niet in termen van goed of slecht. Ik ben trots dat ik heb kunnen werken met Jean-Pierre Clamadieu, die bijzonder strategisch dacht en misschien minder operationeel was. Solvay was toen erg gedecentraliseerd, wat betekent dat er soms waarde onaangeroerd op tafel bleef liggen. Als je ruim vijftig fusies en overnames doet, kun je dat niet continu allemaal optimaliseren. Onder Ilham is de strategische focus behouden, maar de focus is geëvolueerd van de businessunits naar een strakke kosten- en cashdiscipline. We zijn minder timide om in te grijpen. Ik moet toegeven dat ik erg heb genoten van de voorbije drie jaar, omdat de aanpak dichter bij mijn Angelsaksische roots ligt." Hajjar en Kadri hebben ook minstens drie keer per dag contact. "We kunnen de kracht van ons partnerschap benutten. Het is nu veel meer operationeel en I love it!"

Hajjar ziet het beschermen van de kasstroom als een van de grote uitdagingen, zeker nu de inflatie oploopt. Zo is een van de KPI's bij Solvay de strakke aanpak van achterstallige betalingen. "We volgen dat als een havik. We zullen de klant niet pesten, maar vragen wat er gaande is en bieden hulp." Een andere uitdaging is het vertrouwen van investeerders te behouden. "Maar uitdagingen maken deel uit van het nieuwe normaal. Dus bring it on! Door tegenslagen kweek je spieren", aldus Hajjar, die CFO's adviseert te allen tijde zichzelf te zijn. "Heb de moed om je mening te geven en geloof in jezelf, zonder arrogant te zijn. Blijf nederig en trouw aan je eigen persoonlijke waarden. De rest zal volgen."

