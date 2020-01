Karel Van Eetvelt, de huidige topman van bankenfederatie Febelfin, trekt naar voetbalclub Anderlecht. Hij wordt er op 1 april CEO. Dat bevestigt Febelfin dinsdag.

Van Eetvelt liet de bankenfederatie weten dat hij eind maart wil stoppen als CEO. Van Eetvelt volgde in oktober 2017 Michel Vermaerke op als gedelegeerd bestuurder van Febelfin. 'De raad van bestuur van Febelfin heeft het ontslag aanvaard', luidt in een persbericht.

De bestuursleden van de bankenfederatie 'wensen Karel te danken voor de 2,5 jaar vruchtbare en intense samenwerking en wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging'.

Van Eetvelt volgt bij Anderlecht Jo Van Biesbroeck op als CEO. Het is nog niet duidelijk wie Van Eetvelt zal opvolgen bij Febelfin.

Anderlecht krijgt niet alleen een nieuwe CEO, ook aan het bestuurlijk organigram wordt gesleuteld. Zo wordt Wouter Vandenhaute extern adviseur van de club en krijgen Patrick Lefevere, huidig manager van wielerteam Deceuninck-Quick Step, en Philippe Close (PS), de burgemeester van Brussel, een zitje in de raad van bestuur. Michael Verschueren, de huidige sportief directeur, blijft in functie maar verdwijnt wel uit de raad van bestuur.

Bio · Geboren in 1966 in Bornem · Licentiaat lichamelijke opvoeding KU Leuven .1991: kabinetsmedewerker bij Gaston Geens, de toenmalige voorzitter van de Vlaamse regering · 1992: adviseur, en later secretaris- generaal en gedelegeerd bestuurder van Bouwunie, de federatie voor kmo-bouwbedrijven · 2004: gedelegeerd bestuurder van Unizo (Unie van zelfstandige ondernemers) · 2017: CEO van Febelfin, de federatie van de financiële sector in België

