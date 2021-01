Goederenspooroperator Lineas krijgt een kapitaalinjectie van 60 miljoen euro. De middelen komen van hoofdaandeelhouder Argos Wityu, de federale overheid en twee banken. Spoorwegmaatschappij NMBS stapt uit het bedrijf.

Het steunpakket zat al een tijdje in de pijplijn voor het door corona geplaagde en met schulden beladen Lineas (het vroegere B-Logistics). De coronacrisis verstoorde de aanvoerlijnen van goederen naar bedrijven: tijdens de eerste lockdown in maart-april bedroeg de volumedaling tot 40 procent. Over het hele jaar lag de omzet bijna 10 procent lager dan in 2019, aldus Lineas.

De kapitaalinjectie 'zal de financiële buffers van het bedrijf versterken en het in staat stellen zijn Europese groeistrategie in de komende jaren verder uit te rollen', stelt Lineas. De helft van de injectie bestaat uit kapitaal, de andere helft uit leningen. Het geld komt van het Frans-Zwitserse investeringsfonds Argos Wityu (de hoofdaandeelhouder van Lineas), van de financiële arm van de federale regering (FPIM) en van de banken BNP Paribas Fortis en Belfius.

De FPIM is een nieuwe aandeelhouder voor Lineas. De investeringsmaatschappij van de federale overheid koopt voor enkele miljoenen euro's het belang van 10 procent dat de NMBS nog in Lineas bezat. De NMBS wil zich concentreren op het vervoer van personen.

Het in Brussel gevestigde Lineas heeft ook vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje. De goederenspooroperator stelt meer dan 2.100 mensen tewerk en heeft een vloot van meer dan 250 locomotieven en 7.000 wagons.

Het steunpakket zat al een tijdje in de pijplijn voor het door corona geplaagde en met schulden beladen Lineas (het vroegere B-Logistics). De coronacrisis verstoorde de aanvoerlijnen van goederen naar bedrijven: tijdens de eerste lockdown in maart-april bedroeg de volumedaling tot 40 procent. Over het hele jaar lag de omzet bijna 10 procent lager dan in 2019, aldus Lineas. De kapitaalinjectie 'zal de financiële buffers van het bedrijf versterken en het in staat stellen zijn Europese groeistrategie in de komende jaren verder uit te rollen', stelt Lineas. De helft van de injectie bestaat uit kapitaal, de andere helft uit leningen. Het geld komt van het Frans-Zwitserse investeringsfonds Argos Wityu (de hoofdaandeelhouder van Lineas), van de financiële arm van de federale regering (FPIM) en van de banken BNP Paribas Fortis en Belfius. De FPIM is een nieuwe aandeelhouder voor Lineas. De investeringsmaatschappij van de federale overheid koopt voor enkele miljoenen euro's het belang van 10 procent dat de NMBS nog in Lineas bezat. De NMBS wil zich concentreren op het vervoer van personen. Het in Brussel gevestigde Lineas heeft ook vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje. De goederenspooroperator stelt meer dan 2.100 mensen tewerk en heeft een vloot van meer dan 250 locomotieven en 7.000 wagons.