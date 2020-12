Kamercommissie Justitie keurt bescherming voor particulieren met schulden goed

Particulieren met schulden worden tot eind januari beschermd tegen beslag op het loon of de eigen woning. Dat heeft de Kamercommissie Justitie dinsdagochtend goedgekeurd. Er is ook een nieuw moratorium op faillissementen voor ondernemingen in de maak, maar dat deel van het wetsontwerp komt later nog aan bod in de commissie Economie.

.