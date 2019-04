Het jonge June Energy koestert grote ambities. 'We willen nu werken aan de zaken die over drie tot vijf jaar echt waarde zullen hebben.' Het bedrijf, dat de energiefactuur van zijn klanten drukt door ze automatisch van leverancier te laten veranderen, wil nu ook de kmo-markt aansnijden.

In een voormalige houtzagerij in de Antwerpse binnenstad huist een twintigtal hippe bedrijven in de omgebouwde pakhuizen van het ecologische bedrijventerrein PAKT. Van hieruit verovert June Energy stilaan zijn plaats op de energiemarkt. 7000 klanten telt het bedrijf. De volgende stap: de markt van de kmo's aanboren, en afnemers vinden in Frankrijk.

...