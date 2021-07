De Nederlandse supermarktketen Jumbo wil tegen eind dit jaar over "circa twintig winkels" beschikken in België. Dat heeft de onderneming dinsdag meegedeeld bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers. Jumbo mikt daarmee op bijna een verdubbeling van het aantal winkels in ons land.

De ambitie van Jumbo om het aantal vestigingen in België snel op te drijven was al langer bekend. Sinds de intrede op de Belgische markt eind 2019 werden hier al elf winkels geopend, verspreid over vier Vlaamse provincies. In het tweede helft van dit jaar verwacht Jumbo daar dus nog negen bij te doen, om verder te groeien naar een twintigtal winkels.

De bedoeling was om in een periode van vijf jaar door te groeien naar honderd Belgische winkels. Die ambitie blijft overeind, zo benadrukt Jumbo. De supermarktketen zegt dat de resultaten in ons land "boven verwachting" zijn.

Uit de halfjaarcijfers blijkt verder dat de totale omzet van de Nederlandse supermarktketen in de eerste jaarhelft met 5,3 procent is gestegen naar bijna 5,4 miljard euro. In januari en februari was zelfs sprake van een groei met dubbele cijfers, omdat de coronapandemie in die eerste maanden van 2020 nog niet was uitgebroken. Toen de virusuitbraak in maart vorig jaar eenmaal een feit was begonnen consumenten flink te hamsteren en gingen de verkopen fors omhoog.

Financieel topman Ton van Veen verwacht dat de omzetten in de tweede helft van dit jaar gaan normaliseren ten opzichte van de periode van voor corona. Daarmee lijkt het supermarktconcern op koers om dit jaar voor het eerst een omzet van meer dan 10 miljard euro in de boeken te zetten.

