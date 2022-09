Jumbo-topman Frits van Eerd, de topman van de Nederlandse supermarktketen Jumbo, blijft langer vastzitten als verdachte in een witwaszaak. Het Openbaar Ministerie in Nederland meldde dat zijn inverzekeringstelling vrijdagmiddag door de rechter-commissaris in Assen getoetst is en door de officier van justitie is verlengd met maximaal drie dagen.

De rechter-commissaris heeft vrijdag ook besloten het voorarrest van de 58-jarige hoofdverdachte in de zaak met 14 dagen te verlengen. Vijf anderen zijn op vrije voeten gesteld, maar ze blijven wel verdachte.

Dinsdag werden op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen gedaan in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de FIOD (de opsporingsdienst van financiële en fiscale criminaliteit in Nederland) en het OM. Invallen vonden plaats in de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther, maar ook in plaatsen in Groningen en Drenthe.

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel. De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude. Jumbo komt op korte termijn met een mededeling, zo meldt een woordvoerster. Het directieteam van de supermarktketen verzorgt in afwezigheid van Van Eerd de dagelijkse bedrijfsvoering.

Jumbo is de op één na grootste supermarktketen van Nederland en is ook actief in België. Jumbo geniet ook bekendheid als sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma. Ook Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een sponsordeal met de supermarktketen.

