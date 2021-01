Het Nederlandse supermarktconcern Jumbo wil zijn aanwezigheid in België dit jaar meer dan verdubbelen. Jumbo telt momenteel acht winkels in ons land en daar zouden er in 2021 'circa tien' moeten bijkomen, zo kondigde het concern maandag aan.

Jumbo landde in november 2019 in België. Het voorbije jaar 'bleef het omzetverloop onveranderd sterk, ondanks een zekere vertraging van nieuwe winkelopeningen vanwege de coronapandemie', aldus Jumbo. Het concern mikte initieel op twaalf tot vijftien Belgische vestigingen tegen eind 2020.

De ambitie blijft wel om op termijn te groeien naar honderd Belgische winkels, zo bevestigde Jumbo eerder.

De omzet van het volledige Jumbo-winkelmerk (met in totaal 687 winkels in Nederland en België) nam vorig jaar met 15 procent toe tot bijna 9,7 miljard euro, onder meer dankzij het massale gehamster van boodschappen tijdens de coronacrisis. Dit jaar moet de 10 miljard euro haalbaar zijn, verwacht Jumbo.

De online verkoop via Jumbo.com sprong met meer dan 50 procent omhoog en doorbrak de grens van 500 miljoen euro.

De totale omzet van de hele Jumbo Groep (inclusief restaurantformule La Place) kwam uit op meer dan 9,7 miljard euro. De omzet van La Place bleef door de coronapandemie steken op 50 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 165 miljoen euro, maar La Place had te kampen met noodgedwongen sluitingen vanwege de coronamaatregelen.

Wat La Place betreft, kondigde Jumbo maandag een samenwerking aan met cateraar Vermaat Groep voor de exploitatie van 44 restaurants. Jumbo blijft eigenaar van het merk La Place en houdt zes restaurants, vier stationslocaties en de internationale franchiserelaties.

Jumbo viert dit jaar het honderdjarige bestaan. De wortels van het bedrijf gaan terug naar 1921, toen Johan van Eerdt in Veghel een groothandel in koloniale waren begon.

Jumbo landde in november 2019 in België. Het voorbije jaar 'bleef het omzetverloop onveranderd sterk, ondanks een zekere vertraging van nieuwe winkelopeningen vanwege de coronapandemie', aldus Jumbo. Het concern mikte initieel op twaalf tot vijftien Belgische vestigingen tegen eind 2020. De ambitie blijft wel om op termijn te groeien naar honderd Belgische winkels, zo bevestigde Jumbo eerder. De omzet van het volledige Jumbo-winkelmerk (met in totaal 687 winkels in Nederland en België) nam vorig jaar met 15 procent toe tot bijna 9,7 miljard euro, onder meer dankzij het massale gehamster van boodschappen tijdens de coronacrisis. Dit jaar moet de 10 miljard euro haalbaar zijn, verwacht Jumbo. De online verkoop via Jumbo.com sprong met meer dan 50 procent omhoog en doorbrak de grens van 500 miljoen euro. De totale omzet van de hele Jumbo Groep (inclusief restaurantformule La Place) kwam uit op meer dan 9,7 miljard euro. De omzet van La Place bleef door de coronapandemie steken op 50 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 165 miljoen euro, maar La Place had te kampen met noodgedwongen sluitingen vanwege de coronamaatregelen. Wat La Place betreft, kondigde Jumbo maandag een samenwerking aan met cateraar Vermaat Groep voor de exploitatie van 44 restaurants. Jumbo blijft eigenaar van het merk La Place en houdt zes restaurants, vier stationslocaties en de internationale franchiserelaties. Jumbo viert dit jaar het honderdjarige bestaan. De wortels van het bedrijf gaan terug naar 1921, toen Johan van Eerdt in Veghel een groothandel in koloniale waren begon.