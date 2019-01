Julien De Wilde stopt binnenkort als voorzitter van Agfa-Gevaert: 'Agfa wordt geen bad bank'

Nadat hij in 2006 was afgezwaaid als CEO van de staaldraadgroep Bekaert, heeft Julien De Wilde de handen meer dan vol gehad als voorzitter van twee Vlaamse industriële probleemgevallen: Nyrstar en Agfa-Gevaert. De eerste heeft sinds de oprichting in 2007 enkel turbulente tijden gekend, vooral sinds de zinkverwerker de bijna desastreuze beslissing nam een rist dure zinkmijnen te kopen. Bij Agfa liep het gelukkig niet zo'n vaart, al kreeg het bedrijf uit Mortsel ook heel wat tegenwind van de conjunctuur, de grondstoffen en de vakbonden.

