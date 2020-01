Jos Clijsters wil nog twee jaar langer voorzitter blijven van staatsbank Belfius. Dat heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) gezegd in de Kamer.

Het mandaat van Clijsters, die al sinds 2014 voorzitter is van Belfius, loopt normaal af in april. Aanvankelijk had Clijsters aangegeven dat hij geen nieuwe termijn wilde aanvatten. 'Nu heeft hij bevestigd dat hij vanuit het standpunt van continuïteit en stabiliteit beschikbaar blijft voor een maximumperiode van twee jaar', meldt De Croo.

De Croo is voorstander om Clijsters langer aan boord te houden. Het remuneratiecomité van de bank moet zich nu uitspreken, gevolgd door de raad van bestuur. Het finale groene licht wordt dan gegeven tijdens de algemene vergadering op 29 april.

